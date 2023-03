Jadwal Liga 1 Hari Ini: Persebaya vs Arema Batal Main, Teror PSM Hantui Persis, Live Indosiar

Pertandingan lanjutan Liga 1 2022/23 antara PSM Makassar Vs PSIS Semarang di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (19/12/2022). PSM Makassar unggul 1-0 di babak pertama lewat gol dari Kenzo Nambu.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga 1 hari ini yang diwarnai dengan batalnya laga Derbi Jatim antara Persebaya vs Arema FC, Minggu (5/3/2023).

Menurut jadwal, laga Persebaya vs Arema FC seharusnya digelar hari ini di Stadion Gelora Joko Samudro pukul 15.00 WIB, namun ditunda sementara waktu.

Lalu, duel menarik akan mewarnai pertemuan PSM Makassar kontra Persis Solo di Stadion Gelora BJ Habibie, sore ini.

Pertandingan lanjutan Liga 1 2022/23 antara PSM Makassar Vs PSIS Semarang di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (19/12/2022). PSM Makassar unggul 1-0 di babak pertama lewat gol dari Kenzo Nambu. (TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO) (TRIBUN JOGJA/TRIBUN JOGJA/HAN)

PSM Makassar akan berjuang meraih tiga poin untuk memperkokoh posisi puncak klasemen dan menjauhi kejaran Persib serta Persija.

Sementara, Persis akan berjuang sekuat tenaga memberikan kejutan kepada tuan rumah setidaknya dengan mencuri satu poin saja.

Di atas kertas, performa menawan PSM yang menang dalam tujuh laga beruntun otomatis meneror kondisi Persis yang masih belum konsisten.

Laga berikutnya adalah Rans Nusantara vs Dewa United yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, pukul 17.00 WIB.

Keseruan laga PSM vs Persis dan Rans Nusantara vs Dewa United akan ditayangkan Live via Indosiar dan streaming Vidio.

Jadwal Liga 1 Hari Ini, Minggu (5/3/2023):

Pukul 15.00 WIB - PSM Makassar vs Persis Solo

Pukul 17.00 WIB - Rans Nusantara vs Dewa United

Persebaya Surabaya vs Arema FC (Ditunda)

Live Streaming Liga 1:

