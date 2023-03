Prediksi Skor Chelsea vs Borussia Dortmund di Liga Champions: Skor 1-2, The Blues Tersingkir

INA FASSBENDER/AFP

Penyerang Dortmund asal Jerman Marco Reus (kiri) merayakan gol penalti dengan gelandang Dortmund asal Turki Salih Ozcan dan gelandang Dortmund asal Jerman Emre Can dalam pertandingan sepak bola Bundesliga divisi satu Jerman antara Borussia Dortmund dan RB Leipzig di Dortmund pada 3 Maret 2023. Prediksi skor Chelsea vs Borussia Dortmund dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions. The Blues kalah 1-2.