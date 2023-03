Hubungan Messi dan Mbappe Bakal Menggairahkan PSG, Begini Kata Messi Tentang Hubungan dengan Mbappe

Penyerang Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi (kanan) merayakan dengan penyerang Prancis Paris Saint-Germain Kylian Mbappe (kiri) setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Prancis L1 antara Paris Saint-Germain (PSG) dan FC Nantes di The Parc des Princes Stadion di Paris pada 4 Maret 2023.

TRIBUNNEWS.COM- Lionel Messi berbicara tentang hubungannya dengan Kylian Mbappé akan menggairahkan PSG.

Messi dan Mbappe menunjukkan tanda-tanda hubungan yang membaik akhir-akhir ini.

Hubungan yang baik antara Messi dan Mbappe ini bisa berpengaruh positif pada permainan tim PSG.

"Semoga kita bisa melakukan hal-hal hebat bersama," ucap Messi dikutip dari Tyc Sports.

Penyerang Paris Saint Germain asal Argentina itu bersemangat bisa meraih kejayaan bersama rekan setimnya asal Prancis, yang baru saja ia kalahkan di final Piala Dunia FIFA Qatar 2022.

Pemain sepak bola Argentina dan tokoh utama Paris Saint Germain (PSG), Lionel Messi, semakin pulih ke level tinggi yang ia daftarkan di tahun-tahun terbaiknya di FC Barcelona.

Dan bahwa ia tidak memiliki keberuntungan untuk menunjukkannya ketika ia tiba. di tim Prancis; Hal itu terlihat di laga-laga terakhirnya dan terutama setelah menjuarai Piala Dunia di Qatar 2022.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini untuk televisi resmi Paris Saint Germain, sang penyerang menyoroti bahwa dia merasa cukup nyaman di klub.

Dan terutama membuat koneksi trisula yang kuat bersama Neymar Jr. dan terutama pemain Prancis Kylian Mbappé yang dia katakan sebagai salah satu dari terbaik di planet ini

"Semoga kita bisa melakukan hal-hal hebat bersama. Kami memiliki ilusi untuk memenangkan gelar dan kami akan melakukan segala yang mungkin untuk mencapainya”, tegas Lionel Messi.

“Sulit bagi saya untuk beradaptasi dengan Paris, tetapi saya memulai musim ini dengan antusiasme dan keinginan yang besar".

"Saya sangat menikmati ini”, tambah striker Argentina yang juga dianugerahi penghargaan The Best untuk pesepakbola terbaik di planet ini di FIFA Best Award 2022.

Akhirnya, bintang dari albiceleste meyakinkan bahwa memenangkan Piala Dunia melawan tim Prancis di final Qatar 2022 telah menjadi salah satu momen terpenting dalam hidupnya.

Dan dia masih tidak percaya bahwa ini telah terjadi.

“Itu adalah sesuatu yang mengesankan. Itu adalah mimpi yang saya miliki sepanjang hidup saya. Cara orang merayakannya sangat luar biasa”, kata striker kelahiran kota Rosario itu.