Suporter PSM Makassar Bersorak, Persib Bandung Tenggak Kekalahan Persik Kediri di Liga 1

TRIBUNNEWS.COM - Suporter PSM Makassar bersorak gembira setelah Persib Bandung menelan kekalahan 0-2 atas Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2022/2023, Rabu (8/3/2023).

Dengan hal tersebut, Persib Bandung gagal mengejar PSM Makassar di puncak klasemen Liga 1 2022/2023. Juku Eja memimpin dengan 62 poin, Maung menguntit di urutan kedua dengan 52 poin.

Presiden The Macz Man, Ocha Alim hanyut dalam selebrasi saat menggelar nonton bareng pertandingan Persib vs Persib di Markas Besar (Mabes) Jalan Pongtiku No 110 Kota Makassar.

Ocha Alim menuturkan ia tak menyangkan Persib Bandung akan takluk atas Persik Kediri.

"Pendukung PSM seluruh Indonesia pasti medukung Persik. Sama halnya dengan Persija, pendukung Persib dan PSM pasti mendukung Borneo FC di laga hari ini," ujar Ocha Alim melalui sambungan telephone, Rabu malam (8/3/2023).

"Kita tidak sangka kekalahan Persib, sudah pasti Persib dapat tiga poin melihat bahwa dari segi pelatih dan pemain. Dibandingkan Persik yang berada di zona merah. kita tidak menyangkan Persib kalah di depan pendukunggnya sendiri," tambahnya.

Ocha juga menganggap pemain Persik Kediri semuanya memiliki kekompakan.

Al Hamra Hehanusa, sebagai sosok pembuka kemenangan Persik Kediri harus diacungi jempol.

"Semua pemain menonjol, baik kiper dan bek, mereka kompak sebagai tim. Persik memiliki motivasi kuat untuk mengalahkan Persib. Walaupun mereka sudah tidak ada beban, karena tidak ada sistem degradasi," terang Presiden The Macz Man tersebut.

"Al Hamra bagus sekali, patut di apresiasi. Walaupun permaianan biasa-biasa aja sebelum melawan Persib namun dia nampak punya motivasi yang tinggi."

Kegiatan nonton bareng di Markas Besar (Mabes) The Macz Man memang rutin dilakukan oleh para anggota.

Terlebih PSM Makassar sedang bersaing ketat dengan Persib, sehingga laga kompetitor terdekat wajib untuk di saksikan.

"Markas besar The Macz Man setiap PSM Makassar main (away) kita pasti nonton di sana. Lalu tim-tim yang siaran langsung pasti kita nonton dan kebetulan tadi Persib vs Persik dan kita tahu revalitas 3 besar. Sehingga jadi itu rame sekali," tuturnya.

"Peserta kira-kira 100 orang, karena biasanya kita mampu beri 150 hingga melebar ke jalan," tuturnya.

Untuk laga kedepan Ocha Alim menganggap lawan PSM memiliki kekutan yang sama.

Pasalnya setiap tim pasti ingin Juku Eja terjungkal.

"Untuk peluang kedepan semua tim lawannya PSM Makassar sama saja, semua pasti berusaha mengalahkan. Kami berharap tiga kemenangan lagi, kami akan berpesta (Juara)," tutur Presiden The Macz Man yang menjabat dari 2015 silam.

