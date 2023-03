Chelsea dan Liverpool Rebutan 'Little Messi', The Reds Beri The Blues Peluang Buat Angkut Gvardiol

Gelandang Argentina Alexis Mac Allister berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola perempat final Piala Dunia Qatar 2022 antara Belanda dan Argentina di Stadion Lusail, utara Doha, pada 9 Desember 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Chelsea dan Liverpool Rebutan 'Little Messi', The Reds Beri The Blues Peluang Buat Gvardiol

TRIBUNNEWS.COM - Dua klub raksasa Liga Inggris Premier League, Chelsea dan Liverpool dilaporkan tertarik untuk merekrut rekan senegara Lionel Messi, Alexis Mac Allister pada jendela transfer musim panas, Juni mendatang.

Laporan Express, melansir keserbagunaan Alexis Mac Allister menjadi hal yang membuat The Blues dan The Reds kepincut.

Peforma Alexis Mac Allister memang lagi bagus.

Legenda Arsenal Martin Keown baru-baru ini bahkan menyamakan gelandang yang ikut mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 itu dengan superstar Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi.

Gelandang Brighton & Hove Albion itu tampil luar biasa di Piala Dunia 2022 di Qatar.

Bintang lini tengah tampil dalam enam pertandingan di Qatar, mencetak satu gol dan mengklaim satu assist.

Kecemerlangan teknisnya juga terlihat di Liga Premier, dengan torehan enam gol dan satu assist dalam 20 penampilan musim ini.

Mantan bintang Arsenal, Martin Keown memuji kemampuan Mac Allister dan mengklaim bahwa keserbagunaan dan ketajaman teknis sang pemain mirip dengan rekan senegaranya, Messi.

“Mac Allister hampir seperti Messi kecil di Brighton, sungguh. Dia bisa bermain di mana saja: di lini tengah, lini tengah atas, pertukaran permainannya, tekniknya, kualitasnya - kami tahu itu selalu ada," kata Keown yang kini menjadi komentator televisi seperti dilansir talkSPORT.

“Mereka [Brighton] mengikatnya dengan kontrak baru sebelum Piala Dunia, itu (berdampak pada peforma tim) menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, mereka bisa masuk ke posisi keempat.”

Pemain berusia 24 tahun itu memiliki sisa kontrak dua tahun di Brighton ketika jendela transfer musim panas dibuka, Juni mendatang.

Mengingat penampilan moncer Alexis Mac Allister di Timnas Argentina dan Brighton, Liverpool dan Chelsea harus membayar mahal kalau mau merekrut rekan setim Messi tersebut.

Menurut CBS Sports, rival Liverpool dan Chelsea di Liga Inggris, Manchester City dan Manchester United juga tertarik dengan Mac Allister.