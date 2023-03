Irak Kena Karma, Bentrok Musuh Bebuyutan Iran, Setelah Gusur Timnas U20 Indonesia di Piala Asia

TRIBUNNEWS.COM - Irak terkena karma setelah menggusur Timnas U20 Indonesia di Piala Asia. Singa Mesopotamia Muda akan bentrok dengan musuh bebuyutan, Iran di babak 8 besar, Sabtu (11/3/2023).

Seperti yang diketahui Iran vs Irak merupakan derby panas, kedua negara pernah memiliki konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Derby Teluk Iran vs Irak tidak hanya memperebutkan posisi ke fase selanjutnya, namun juga sebagai penentu tiket untuk tampil di Piala Dunia bersama Timnas U20 Indonesia.

Laga Iran vs Irak akan digelar di Stadion Lokomotiv, Tashkent Uzbekistan, kick-off jam 17.00 WIB.

Adapun partai 8 besar Piala Asia lainnya ialah Uzbekistan vs Australia, Korea Selatan vs China dan Jepang vs Yordania.

Pemain timnas U-20 Indonesia, Dony Tri Pamungkas mendapat pengawalan pemain Irak dalam laga perdana Piala Asia U-20 2023. (PSSI)

Irak Momok Garuda Muda

Irak merupakan momok bagi Timnas U20 Indonesia di fase grup A Piala Asia.

Skuad asuhan Emad Mohammed merupakan satu-satunya timnas yang mampu jungkalkan Indonesia.

Skor 2-0 menutup kekalahan Garuda Muda di partai pembuka Piala Asia, Rabu (1/3/2023).

Indonesia gagal comeback, setelah Irak hanya bermain dengan 10 orang pemain.

Pemain Naturalisasi Irak, Charbel Shamoon diganjar wasit kartu merah pada akhir babak pertama.

Irak juga menjadi aktor utama pemulangan skuad Shin Tae-yong dari Uzbekistan.

Pada laga pamungkas, Irak dan Indonesia beradu poin untuk lolos fase grup.

Kedua tim memiliki poin yang sama (3 poin), namu Irak lebih unggul jumlah selisih gol.