Breaking News:
Terungkap Istri Kepala BPN Jaktim Sudah Tajir Sebelum Menikah, Pernah Jadi Model dan Bintang Iklan

Liga Champions

Prediksi Skor Manchester City vs RB Leipzig di Liga Champions: 2-1, The Citizens Bisa Lolos 8 Besar

Simak prediksi skor laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City vs RB Leipzig, Rabu (15/3/2023) pukul 03.00 WIB.

zoom-inlihat foto Prediksi Skor Manchester City vs RB Leipzig di Liga Champions: 2-1, The Citizens Bisa Lolos 8 Besar
Ronny Hartmann / AFP
Simak prediksi skor laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City vs RB Leipzig, Rabu (15/3/2023) pukul 03.00 WIB. Penyerang Manchester City asal Norwegia Erling Haaland (Kiri) dan bek Leipzig asal Kroasia Josko Gvardiol bersaing memperebutkan bola pada babak 16 besar Liga Champions UEFA, pertandingan sepak bola leg pertama antara RB Leipzig dan Manchester City di Leipzig, Jerman timur pada 22 Februari 2023. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak prediksi skor laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City vs RB Leipzig.

Diketahui, laga Manchester City vs RB Leipzig akan berlangsung di Etihad Stadium, Rabu (15/3/2023) pukul 03.00 WIB.

Bermain di kandang, dapat memberi Manchester City motivasi untuk meraih kemenangan setelah hasil imbang 1-1 di leg pertama.

Para pemain Manchester City termasuk striker Norwegia Erling Haaland (Tengah) dan manajer Manchester City asal Spanyol Pep Guardiola mendatangi penggemar mereka setelah babak 16 besar Liga Champions UEFA, pertandingan sepak bola leg pertama antara RB Leipzig dan Manchester City di Leipzig, Jerman timur pada Februari 22, 2023.
Para pemain Manchester City termasuk striker Norwegia Erling Haaland (Tengah) dan manajer Manchester City asal Spanyol Pep Guardiola mendatangi penggemar mereka setelah babak 16 besar Liga Champions UEFA, pertandingan sepak bola leg pertama antara RB Leipzig dan Manchester City di Leipzig, Jerman timur pada Februari 22, 2023. (Ganjil ANDERSEN / AFP)

Namun rupanya hal tersebut juga tak akan dengan mudah di raih pasukan Pep Guardiola.

Pasalnya RB Leipzig juga tak ingin menyerah begitu saja dan berusaha mencuri poin agar dapat lolos ke babak berikutnya.

Beberapa bursa prediksi skor menjagokan duel Manchester City vs RB Leipzig akan dimenangkan The Citizens dengan skor 2-1.

Prediksi Skor

The Hard Tackle: Manchester City 2-1 RB Leibzig

Sports Mole: Manchester City 2-1 RB Leibzig

Sportskeeda: Manchester City 3-1 RB Leibzig

Baca juga: Jadwal Liga Champions Malam Ini: Misi Inter Ikuti Jejak AC Milan, Beban Manchester City, Live SCTV

Preview Laga

Pada leg pertama Liga Champions, kedua tim harus bermain imbang dengan skor 1-1.

Manchester City mampu unggul terle ih dahulu di menit ke 27 melalui aksi Riyad Mahrez.

Namun di menit ke 70 RB Leipzig mampu menyamakan skor ditorehkan Josko Gvardiol.

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Liga Champions
Manchester City
The Citizens
RB Leipzig
Baca Juga

  • Tribun Shopping

    5 Rekomendasi Eyeshadow Palette Murah Berkualitas Harga Rp 50 Ribuan

    5 Rekomendasi Eyeshadow Palette Murah Berkualitas Harga Rp 50 Ribuan

    5 Rekomendasi Vas Bunga Kayu dari Dekornata, Ciptakan Keindahan Ruang Bernuansa Natural

    5 Rekomendasi Vas Bunga Kayu dari Dekornata, Ciptakan Keindahan Ruang Bernuansa Natural

    4 Rekomendasi Laptop Gaming Harga di Bawah Rp 20 Jutaan, Performa Andal dan Kencang

    4 Rekomendasi Laptop Gaming Harga di Bawah Rp 20 Jutaan, Performa Andal dan Kencang

    5 Rekomendasi Mugwort Mask dengan Formula Terbaru yang Worth It untuk Kamu Coba

    5 Rekomendasi Mugwort Mask dengan Formula Terbaru yang Worth It untuk Kamu Coba

    Maksimalkan Pemakaian, Cari dan Terapkan 5 Tips Tersembunyi Ini di iPhonemu

    Maksimalkan Pemakaian, Cari dan Terapkan 5 Tips Tersembunyi Ini di iPhonemu

    • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Klub
    D
    M
    S
    K
    GM
    GK
    -/+
    P
    1
    Arsenal
    27
    21
    3
    3
    62
    11
    37
    66
    2
    Manchester City
    27
    19
    4
    4
    67
    14
    42
    61
    3
    Manchester United
    26
    15
    5
    6
    41
    20
    6
    50
    4
    Tottenham
    27
    15
    3
    9
    49
    21
    12
    48
    5
    Newcastle
    25
    11
    11
    3
    37
    11
    19
    44
    Lihat selengkapnya

    berita POPULER

    Premix Untuk Bebek Pedaging Banjar
    Premix Untuk Bebek Pedaging Banjar
    Rp22.000
    Jawa Barat, Banjar
    Praktek Industri Informatika
    Praktek Industri Informatika
    Rp500.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    Vitamin Bebek Potong Bogor
    Vitamin Bebek Potong Bogor
    Rp22.000
    Jawa Barat, Bogor
    RUMAH CANTIK 2 LANTAI DI KALASAN, HARGA PAS DI KANTONG
    RUMAH CANTIK 2 LANTAI DI KALASAN, HARGA PAS DI KANTONG
    Rp1,4 Milyar
    DI Yogyakarta, Sleman
    TUKANG PEMBUATAN HURUF TIMBUL SURABAYA
    TUKANG PEMBUATAN HURUF TIMBUL SURABAYA
    Rp100.000
    Jawa Timur, Surabaya
    DEALER RESMI CCTV FULL HD MALANG RAYA
    DEALER RESMI CCTV FULL HD MALANG RAYA
    Rp1.900.000
    Jawa Timur, Malang
    RUMAH MODERN SIAP HUNI TERBAIK DALAM CLUSTER DEKAT MAGUWOHARJO
    RUMAH MODERN SIAP HUNI TERBAIK DALAM CLUSTER DEKAT MAGUWOHARJO
    Rp721.999.999
    DI Yogyakarta, Sleman
    Jasa Oven Kopi Murah Malang
    Jasa Oven Kopi Murah Malang
    Rp20.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    Praktek Industri Mahasiswa Informatika
    Praktek Industri Mahasiswa Informatika
    Rp500.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    Distributor Baju Gamis Sarimbit Dan Mukena Terbaru Urfimutiyaro Blitar Jatim
    Distributor Baju Gamis Sarimbit Dan Mukena Terbaru Urfimutiyaro Blitar Jatim
    Rp110.000
    Jawa Timur, Blitar
    MESIN GRINDER KOPI MINI SEDERHANA MALANG
    MESIN GRINDER KOPI MINI SEDERHANA MALANG
    Rp2.900.000
    Jawa Timur, Malang
    Premix Bebek Pedaging Kediri
    Premix Bebek Pedaging Kediri
    Rp22.000
    Jawa Timur, Kediri
    Vitamin Bebek Peking Ciamis
    Vitamin Bebek Peking Ciamis
    Rp22.000
    Jawa Barat, Ciamis
    Mesin Pengaduk Sop Kental – Tilting Cooking Mixer CMS-50SL Getra
    Mesin Pengaduk Sop Kental – Tilting Cooking Mixer CMS-50SL Getra
    Rp60.000.000
    Jawa Timur, Malang
    TERBARU!!Parfun cowok Terlaris Temanggung
    TERBARU!!Parfun cowok Terlaris Temanggung
    Rp150.000
    Jawa Tengah, Temanggung
    Rumah Siap Huni Di Cluster Puri Kumala Residence 722
    Rumah Siap Huni Di Cluster Puri Kumala Residence 722
    Rp590.000.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    RUMAH MODERN SIAP HUNI TERBAIK DALAM CLUSTER DEKAT MAGUWOHARJO
    RUMAH MODERN SIAP HUNI TERBAIK DALAM CLUSTER DEKAT MAGUWOHARJO
    Rp721.899.999
    DI Yogyakarta, Sleman
    Rumah di Sunter Mas Dekat ITC Cempaka Mas, Transmart Cempaka Putih, Mall Artha Gading
    Rumah di Sunter Mas Dekat ITC Cempaka Mas, Transmart Cempaka Putih, Mall Artha Gading
    Rp4 Milyar
    DKI Jakarta, Jakarta Utara
    Agitator Mixer Construction Call 082172008323
    Agitator Mixer Construction Call 082172008323
    Rp13.250.000
    Jawa Barat, Bogor
    WA 0811-3503-860, Pusat Armrest Kursi Kantor di Malang
    WA 0811-3503-860, Pusat Armrest Kursi Kantor di Malang
    Rp2.000.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Terms of Use
    Contact Us
    Pedoman Media Siber
    Redaksi
    Info iklan