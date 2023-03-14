Liga Champions
Prediksi Skor Manchester City vs RB Leipzig di Liga Champions: 2-1, The Citizens Bisa Lolos 8 Besar
Simak prediksi skor laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City vs RB Leipzig, Rabu (15/3/2023) pukul 03.00 WIB.
Penulis:
Hafidh Rizky Pratama
Editor:
Arif Tio Buqi Abdulah
TRIBUNNEWS.COM - Simak prediksi skor laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City vs RB Leipzig.
Diketahui, laga Manchester City vs RB Leipzig akan berlangsung di Etihad Stadium, Rabu (15/3/2023) pukul 03.00 WIB.
Bermain di kandang, dapat memberi Manchester City motivasi untuk meraih kemenangan setelah hasil imbang 1-1 di leg pertama.
Namun rupanya hal tersebut juga tak akan dengan mudah di raih pasukan Pep Guardiola.
Pasalnya RB Leipzig juga tak ingin menyerah begitu saja dan berusaha mencuri poin agar dapat lolos ke babak berikutnya.
Beberapa bursa prediksi skor menjagokan duel Manchester City vs RB Leipzig akan dimenangkan The Citizens dengan skor 2-1.
Prediksi Skor
The Hard Tackle: Manchester City 2-1 RB Leibzig
Sports Mole: Manchester City 2-1 RB Leibzig
Sportskeeda: Manchester City 3-1 RB Leibzig
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Preview Laga
Pada leg pertama Liga Champions, kedua tim harus bermain imbang dengan skor 1-1.
Manchester City mampu unggul terle ih dahulu di menit ke 27 melalui aksi Riyad Mahrez.
Namun di menit ke 70 RB Leipzig mampu menyamakan skor ditorehkan Josko Gvardiol.