Live Streaming & Starting XI Porto vs Inter Milan di Liga Champions: Pepe Absen, Lukaku Supersub

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini link live streaming dan susunan pemain utama laga Porto vs Inter Milan pada leg kedua 16 besar Liga Champions 2022/2023.

Laga Porto vs Inter Milan sesaat lagi akan digelar di Estadio Do Dragao dan dapat anda tonton via streaming Vidio atau Moji TV pukul 03.00 WIB.

Porto selaku tuan rumah secara mengejutkan tak bisa menurunkan Pepe dalam laga ini lantaran permasalahan cedera.

Baca juga: Prediksi Skor Porto vs Inter Milan, Liga Champions, Nerazzurri Rawan Kena Comeback di Portugal

Pemain depan Inter Milan Romelu Lukaku menembak untuk membuka skor selama pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan FC Porto, pada 22 Februari 2023 di stadion San Siro (Giuseppe-Meazza) di Milan. (Marco BERTORELLO / AFP)

Kehilangan Pepe otomatis membuat lini pertahanan Porto rawan goyah, dimana hal itu bisa dimanfaatkan Inter Milan.

Sementara itu, Inter Milan kembali mempercayakan duet Edin Dzeko dan Lautaro Martinez di lini depan.

Akibatnya, Romelu Lukaku harus puas berada pada bangku cadangan dan diharapkan bisa jadi supersub lagi seperti pada pertemuan pertama.

Seperti diketahui gol tunggal Lukaku sebagai pemain pengganti mampu memenangkan Inter Milan pada pertemuan pertama di San Siro.

Berbekal keunggulan satu gol tanpa balas tersebut, Inter Milan hanya perlu bermain imbang saja melawan Porto pada leg kedua untuk lolos ke perempat final.

Live Streaming Porto vs Inter Milan:

Live Streaming >>>>

Live Streaming >>>>

Susunan Pemain Porto vs Inter Milan:

Porto:

Diogo Costa; Marcano, Cardoso, Galeno, Eustaquio; Grujic, Uribe, Evanilson, Pepé, Zaidu; Taremi.