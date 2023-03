Carlo Ancelotti Ungkap Alasan Lagu You'll Never Walk Alone Diputar Usai Liverpool Kalah di Bernabeu

Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti menjelaskan mengapa lagu You'll Never Walk Alone diputar saat Liverpool kalah di Santiago Bernabeu. Penyerang Real Madrid, Karim Benzema saat merayakan golnya di pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Liverpool FC di Santiago Bernabeu pada 15 Maret 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti menjelaskan mengapa lagu You'll Never Walk Alone diputar saat Liverpool kalah di Santiago Bernabeu.

Diketahui, laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Real Madrid vs Liverpool berakhir dengan skor 1-0, Kamis (16/3/2023) dini hari WIB.

Gol tunggal yang dicetak Karim Benzema itu memastikan Real Madrid lolos ke babak perempat final Liga Champions.

Liverpool tersingkir dari Liga Champions karena kalah jauh secara agregat skor, yakni 2-6.

Namun, ada momen unik di balik kekalahan Liverpool pada pertandingan tersebut.

Yakni lagu kebesaran The Reds yang berjudul You'll Never Walk Alone diputar melalui speaker di Stadion.

Berkumandangnya lagu You'll Never Walk Alone itu seolah menandakan bahwa Real Madrid memberi dukungan kepada Liverpool.

Bahkan fans Real Madrid ikut memberikan tepuk tangan saat lagu tersebut diputar.

Menanggapi kejadian tersebut, manajer Real Madrid mengaku hal itu adalah bentuk balas budi klub terhadap Liverpool.

Pasalnya, Liverpool sudah memberikan penghormatan kepada Amancio Amaro (mantan pemain dan presiden Real Madrid) yang meninggal dunia pada leg pertama saat kedua tim bertemu.

"Mereka menghormati Amancio di leg pertama dan itu adalah sikap yang adil dari klub kami terhadap mereka," ujar Carlo Ancelotti yang dikutip dari Mirror.

Diketahui Amancio Amaro meninggal dunia pada 21 Februari 2023 di usia 83 tahun.

Semasa hidupnya, ia telah menghabiskan waktu selama 14 tahun bersama Real Madrid dan berhasil mempersembahkan 9 gelar liga Spanyol dan satu gelar Liga Champions.

Sementara itu, Manajer Liverpool, Jurgen Klopp juga memberi komentar positif atas sikap Real Madrid tersebut.