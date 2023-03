Skenario Undian Perempat Final Liga Champions, Peluang Derbi Milan hingga Chelsea vs Man City

Skenario Undian Babak Perempat Final Liga Champions, Peluang Derbi Milan hingga Chelsea vs Man City - Gelandang AC Milan asal Spanyol Brahim Diaz melakukan selebrasi setelah mencetak gol pembuka pada babak 16 besar Liga Champions UEFA, pertandingan sepak bola leg pertama antara AC Milan dan Tottenham Hotspur pada 14 Februari 2023 di stadion San Siro di Milan.

TRIBUNNEWS.COM - Delapan tim telah melengkapi slot perempat final Liga Champions, Kamis (16/3/2023) dini hari WIB.

Dengan begitu akan dilakukan pengundian babak perempat final Liga Champions besok di Nyon, Swiss, Jumat (17/3/2023) pukul 18.00 WIB.

Adapun skenario menarik akan menanti tim yang lolos ke perempat final Liga Champions yaitu Benfica, Chelsea, Bayern Munchen, AC Milan, Manchester City, Inter Milan, Napoli, dan Real Madrid.

Berikut skenario undian babak perempat final yang mana tak ada aturan mengikat layaknya di babak 16 besar.

Pemain tim AC Milan merayakan di akhir pertandingan sepak bola leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA antara Tottenham Hotspur dan AC Milan di Stadion Tottenham Hotspur di London pada 8 Maret 2023. AC Milan lolos ke perempat final Liga Champions UEFA setelah menyamakan kedudukan dengan Tottenham Hotspur. JUSTIN TALLIS / AFP

Dibandingkan dengan undian babak 16 besar Liga Champions lalu, ada aturan bahwa tim-tim dalam satu negara tidak boleh bertemu.

Namun kini di babak perempat final tidak ada aturan semacam itu.

Yang mana tentu ini akan menarik dinanti pasalnya akan ada laga seru yang terjadi jika tim-tim satu asosiasi sepak bola.

Contohnya akan ada skenario bertemunya tim-tim asal Italia seperti AC Milan vs Inter Milan atau dari Inggris Chelsea vs Manchester City.

Begitupun dengan potensi Napoli bakal bentrok dengan salah satu duo Milan yang sama-sama lolos ke perempat final Liga Champions.

Aturan lainnya di drawing babak 8 besar kali ini juga tidak menggunakan sistem per-pot.

Sehingga satu tim berpotensi untuk bertemu tujuh tim lainnya.

Seperti contoh Real Madrid yang berpotensi untuk bertemu tujuh kandidat lainnya yaitu Benfica, Chelsea, Bayern Munchen, AC Milan, Manchester City, Inter Milan hingga Napoli.

Aturan seperti itu tentu akan ada potensi-potensi duel-duel seru yang bakal terjadi.

Misalnya selain AC Milan vs Inter Milan, potensi Real Madrid vs Bayern Munchen, Napoli vs Manchester City juga terbuka lebar.