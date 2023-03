Undian 8 Besar UCL, Ancelotti Berharap Real Madrid Lawan AC Milan di Final, Bukan di Perempat Final

TRIBUNNEWS.COM- Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengungkapkan harapannya terkait lawan Real Madrid yang akan dihadapi di Perempat final Liga Champions nanti.

Carlo Ancelotti tidak berharap di Perempat final Real Madrid menghadapi AC Milan.

Menurut Carlo Ancelotti Real Madrid melawan AC Milan itu idealnya di laga final, bukan di Perempat final.

Carlo Ancelotti memiliki satu harapan saat masuk ke perempat final Liga Champions.

Dia ingin Real Madrid terhindar dari mantan klubnya, AC Milan.

'Saya ingin kita bertemu di Final di Istanbul,' ucap Carlo Ancelotti dikutip dari Football Italia.

The Merengues adalah pemegang gelar juara bertahan Liga Champions, setelah memenangkannya musim lalu dengan Ancelotti di kursi pelatih.

"Saya ingin Milan di final, bukan perempat final," ucap Ancelotti.

Carlo Ancelotti berbicara kepada Movistar di penghujung pertandingan yang dimenangkan melawan Liverpool yang membawa Real Madrid ke perempat final Liga Champions.

"Kami bermain dengan baik, kami tidak bertahan dengan blok rendah. Kami memainkan permainan yang ingin kami mainkan," katanya.

Ancelotti juga mengucapkan kata-kata manis untuk Liverpool, setelah laga diputar lagu You Will Never Walk Alone yang merupakan lagu yang biasa diputar Liverpool.

"Ini adalah klub pria. Mereka memberi penghormatan kepada Amancio dan mereka sangat baik untuk bagian mereka."

"Siapa yang akan Anda hadapi di perempat final? "Saya tidak tahu, tapi saya ingin Milan di final, bukan di perempat final," katanya.

Real Madrid berhasil menyapu Liverpool 1-0 malam ini, dan mereka menang dengan skor agregat 6-2 atas Liverpool.