Dominic Calvert-Lewin Berpeluang Dimainkan Lawan Chelsea, Pelatih Everton Memberi Isyarat Begini

Striker Everton Dominic Calvert Lewin (9) mencetak gol dan merayakan 0-2 dalam pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Brighton and Hove Albion dan Everton pada 28 Agustus 2021 di American Express Community Stadium di Brighton and Hove, Inggris - Foto Phil Duncan / ProSportsImages / DPPI

TRIBUNNEWS.COM- Pelatih Everton, Sean Dyche memberi isyarat kemungkinan kembalinya striker andalan, Dominic Calvert-Lewin.

Sang bomber Dominic Calvert-Lewin absen dalam enam laga terakhir karena cedera.

Dominic Calvert-Lewin, Penyerang berusia 26 tahun ini memang digerogoti cedera selama 18 bulan terakhir di mana dia hanya 12 kali bermain.

"Dia sudah berlatih dengan senyuman di wajahnya. Itu sangat bagus. Tapi saya belum ingin berbicara kans dia untuk segera bermain. Semua tergantung kondisi. Bisa sekarang, bisa nanti," katanya.

Dyche menegaskan, tak mudah bagi siapa pun untuk masuk dalam starting line up.

"Di lini depan, saya terkesan dengan Dimi [Demarai Grey], dan Neal [Maupay] yang bekerja keras. Hanya yang terbaik yang bisa main," ujarnya menegaskan.

Kai Havertz Diberi Peran Bebas

Chelsea mencari kemenangan keempat beruntun di berbagai kompetisi saat menjamu Everton dalam pekan ke-28 Liga Primer Inggris di Stadion Stamford Bridge, Minggu (19/3) malam.

The Blues Chelsea mengalahkan Leicester City 3-1 pada akhir pekan lalu yang menjadi penanda kebangkitan mereka. Sementara Everton sendiri menggeliat dengan kemenangan tipis 1-0 atas Brentford.

Jurus baru pelatih Chelsea, Graham Potter yang memasang tiga bek terbukti ampuh sejauh ini.

Sempat dicemooh setelah melalui enam laga tanpa kemenangan, dengan tiga kali kalah, dan tiga kali seri, kini pelatih berusia 47 tahun ini mulai mendapatkan simpati lagi dari para pendukung Chelsea.

Impresi pertama didapat setelah dia mengantarkan tim dari London ini melenggang ke perempatfinal Liga Champions usai menekuk Borussia Dortmund 2-0 (agregat 2-1).

Kai Havertz jadi bintang lapangan kala itu dengan menyumbang satu gol, dan tampil atraktif secara keseluruhan.

Tiga hari kemudian, The Blues tampil beringas untuk menggulung Leicester City 3-1 dengan Havertz lagi-lagi jadi man of the match melalui sumbangan satu golnya.