Jadwal Perempat Final Piala FA: Man City vs Burley, MU vs Fulham, Setan Merah Tanpa 2 Pilar Andalan

DARREN STAPLES / AFP

Gelandang Manchester United Casemiro (kanan) bereaksi setelah mendapat kartu merah dari wasit Anthony Taylor di pertandingan Liga Inggris melawan Southampton di Old Trafford di pada 12 Maret 2023. Simak jadwal Piala FA yang telah memasuki babak perempat final yang dimulai dari malam ini, Minggu (19/3/2023). Man City vs Burley, MU vs Fulham.