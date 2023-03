Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia hingga Live RCTI & Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola malam ini menghadirkan pertandingan dari Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Jerman, Sabtu (18/3/2023) hingga Minggu (19/3/2023) dini hari WIB.

Keseruan pertandingan dari kompetisi Liga 1, Liga Inggris maupun Liga Italia dapat Anda saksikan live Indosiar, Mola TV maupun streaming Vidio.com.

Dari Liga 1 pekan 31 menyajikan dua laga yakni Persik Kediri vs Persebaya Surabaya dan PSS Sleman vs Borneo FC.

Sedangkan dari kompetisi Eropa, Premier League, Serie A, hingga LaLiga juga mulai melangsungkan sejumlah pertandingan yang tak kalah menarik.

Liga 1

Sabtu, 18 Maret

15.00 WIB - Persik Kediri vs Persebaya Surabaya - Indosiar, Vidio

15.00 WIB - PSS Sleman vs Borneo FC - Vidio

Liga Inggris

Sabtu, 18 Maret

22.00 WIB - Aston Villa vs Bournemouth - Vidio

22.00 WIB - Brentford vs Leicester - Vidio

22.00 WIB - Southampton vs Tottenham - Moji, Vidio

22.00 WIB - Wolves vs Leeds - Vidio

Minggu, 19 Maret

00.30 WIB - Chelsea vs Everton - SCTV, Vidio

Liga Italia

Sabtu, 18 Maret