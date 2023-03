Klasemen Liga Spanyol: Athletic Bilbao Dekati Zona Eropa, Lewandowski Masih Kokoh di Puncak Top Skor

TRIBUNNEWS.COM - Simak update klasemen dan top skor Liga Spanyol setelah Athletic Bilbao berhasil kalahkan Real Valladolid.

Berlangsung di Jose Zorrilla Stadium (markas Valladolid), Athletic Bilbao berhasil melumat Valladolid dengan skor 1-3, Sabtu (18/3/2023) dinihari.

Gol kemenangan Athletic Bilbao diukir oleh Inigo Martinez (30'), Gorka Guruzeta (57') dan pinalti oleh Mikel Vesga (78').

Sedangkan gol hiburan Valladolid dilesatkan oleh Cyle Larin (74').

Para pemain Athletic Bilbao merayakan kemenangan mereka setelah memenangkan pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Copa del Rey (Piala Raja) antara Athletic Club Bilbao dan FC Barcelona di stadion San Mames di Bilbao pada 20 Januari 2022. Athletic Bilbao menang 3-2. (CESAR MANSO / AFP)

Dengan hasil tersebut membuat Athletic Bilbao naik dua tangga keposisi 7 dan geser Osasuna dan Rayo Vallecano.

Athletic Bilbao yang saat ini mengemas 36 poin hanya beselisih 2 poin dari Villarreal yang bertengger di urutan keenam yang berada di zona Liga Konfederasi Eropa.

Jadwal Liga Spanyol Pekan 26

Sabtu, 18 Maret 2023

03.00 WIB - Valladolid 1-3 Athletic Bilbao

20.00 WIB - Almeria vs Cadiz

22.15 WIB - Rayo Vallecano vs Girona

Minggu, 19 Maret 2023

00.30 WIB - Espanyol vs Celta Vigo

03.00 WIB - Atletico Madrid vs Valencia

20.00 WIB - Real Betis vs Mallorca

22.15 WIB - Real Sociedad vs Elche

22.15 WIB - Osasuna vs Villarreal

Senin, 20 Maret 2023

00.30 WIB - Getafe vs Sevilla

03.00 WIB - Barcelona vs Real Madrid

Klasemen Liga Spanyol

