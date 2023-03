Prediksi Susunan Pemain Italia vs Inggris Kualifikasi Euro 2024: Debut Ivan Toney di The Three Lions

OLI SCARFF / AFP

Striker Inggris Brentford Ivan Toney (Tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester City dan Brentford di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada 12 November 2022. Prediksi susunan pemain Timnas Italia vs Inggris di kualifikasi Euro 2024 yang tergabung dalam Grup C. Debut Ivan Toney di The Three Lions.