Siaran Langsung Prancis vs Belanda Kualifikasi Euro 2024, Era Baru Les Blues Bersama Kapten Mbappe

Penyerang Prancis Kylian Mbappe, penyerang Antoine Griezmann, gelandang Matteo Guendouzi dan bek William Saliba mengikuti sesi latihan di Al Sadd SC di Doha pada 13 Desember 2022, menjelang pertandingan semifinal sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 antara Prancis dan Maroko. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Siaran Langsung Prancis vs Belanda, Era Baru Les Blues Bersama Kapten Kylian Mbappe

TRIBUNNEWS.COM - PRANCIS memulai era baru ketika Kylian Mbappe menyandang ban kapten saat menghadapi Belanda dalam pekan pertama kualifikasi Euro 2024 grup B di Stade de France, Saint-Denis, Sabtu (25/3) dini hari nanti.

Prancis vs Belanda akan tayang secara langsung Live on K-Vision Sabtu (25/3) kick off Pukul 02.45 WIB.

Pelatih Didier Deschamps menunjukkan Mbappe sebagai kapten setelah sejumlah pemain kunci pensiun dari tim berjuluk Les Bleus ini.

Hugo Lloris yang merupakan kapten sebelumnya, Steven Mandanda, Raphael Varane dan Karim Benzema semuanya gantung sepatu, sehari setelah Prancis kalah adu penalti 2-4 dari Argentina dalam final Piala Dunia 2022 di Qatar, Desember lalu.

Les Bleus juga kehilangan beberapa bintangnya yang cedera untuk laga dini hari

nanti.

Di lini depan, mereka tanpa Christopher Nkunku, dan Ousmane Dembele yang

cedera.

Pemain lain yang juga absen adalah N'Golo Kante, Presnel Kimpembe,

Wesley Fofana, Lucas Hernandez, dan William Saliba.

Oleh karena itu, Deschamps dapat memberikan debut kepada Jean-Clair Todibo dan

Khephren Thuram dari Nice. Sementara mantan penjaga gawang Nottingham Forest,

Brice Samba juga bersaing untuk penampilan pertama di tim nasional.

Tanpa sejumlah pemain andalannya, tugas Mbappe menjadi kapten pun akan terasa

lebih berat.

Namun, Deschamps percaya, striker Paris Saint Germain berusia 24

tahun ini sudah lebih dari siap untuk memimpin negaranya menggapai kejayaan.

Selain karena punya pengalaman sebagai kapten di PSG, Mbappe juga dinilai piawai

berkomunikasi. Itulah di antaranya yang melatar-belakangi keputusan Deschamps

menunjuknya.

"Saya pikir dia [Mbappe] memiliki satu kualitas, di samping semua kualitas

lainnya, itu adalah dia sangat bagus dalam komunikasi," ujar sang pelatih.

Les Blues Tetap Kokoh