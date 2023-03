Jadwal Bola Kualifikasi EURO 2024: Menanti Taji Kapten dan Wakil Kapten Baru Belgia hingga Prancis

TRIBUNNEWS.COM - Sabtu (25/3/2023) dini hari nanti berlangsung laga lanjutan Kualifikasi EURO 2024.

Tim-tim besar dengan pemain top Eropa bakal bertanding, mulai dari Swedia, Belgia, Prancis hingga Belanda.

Tak hanya itu, laga tersebut menjadi debut sejumlah pemain sebagai kapten baru timnas.

Sebut saja Kevin de Bruyne (KDB), kapten baru Timnas Belgia dan Kyliann Mbappe kapten baru Timnas Prancis.

Keduanya memang ditunjuk pelatih masing-masing timnas untuk mengambil alih tongkat komando kepemimpinan tim dari kapten sebelumnya.

KDB dipercaya menggantikan sosok Eden Hazard yang memutuskan pensiun dari timnas, sementara penyerang PSG, Mbappe secara mengejutkan menjadi kapten Prancis pilihan Didier Deschamps.

Mbappe bahkan menyingkirkan kompatriot yang juga seniornya di Les Bleus, Antoine Griezman.

Adapun debut kedua sosok ini bakal tampil dalam kualifikasi EURO 2024 matchday 1 penyisihan grup.

Belgia bertandang ke markas Swedia, sementara Prancis meladeni Belanda dini hari nanti.

Jadwal Bola Kualifikasi EURO 2024:

Sabtu, 25 Maret 2023

00.00 WIB Bulgaria vs Montenegro



02.45 WIB Gibraltar vs Yunani



02.45 WIB Moldova vs Kepulauan Faroe



02.45 WIB Serbia vs Lithuania



02.45 WIB Austria vs Azerbaijan



02.45 WIB Swedia vs Belgia



02.45 WIB Republik Ceko vs Polandia



02.45 WIB Prancis vs Belanda



21.00 WIB Skotlandia vs Siprus

Spirit Baru KDB

Gelandang Timnas Belgia, #07 Kevin De Bruyne menyundul bola dalam laga sepak bola Grup F Piala Dunia 2022 Qatar antara Kroasia melawan Belgia di Stadion Ahmad Bin Ali, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Kamis (1/12/2022) waktu setempat. AFP/JACK GUEZ (AFP/JACK GUEZ)

Dalam laporan SportStar, De Bruyne mengatakan, telah menemukan semangat baru di bawah kepelatihan Tedesco.