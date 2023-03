Bukti-bukti Mikel Arteta Sukses Perbaiki Arsenal, Lagu North London Forever Selalu Berkumandang

Manajer Arsenal asal Spanyol Mikel Arteta (kiri) merayakan kemenangan mereka pada peluit akhir pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Arsenal dan Manchester United di Stadion Emirates di London pada 22 Januari 2023. Arsenal memenangkan pertandingan 3-2. Sejak menjadi pelatih Arsenal pada akhir 2019 silam, Mikel Arteta menunjukkan bahwa dirinya bisa memperbaiki prestasi The Gunners.

TRIBUNNEWS.COM - Sejak menjadi pelatih Arsenal pada akhir 2019 silam, Mikel Arteta menunjukkan bahwa dirinya bisa memperbaiki prestasi The Gunners.

Meskipun pada awal kedatangannya sempat terseok-seok, kini Mikel Arteta sanggup membawa Arsenal menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris.

Dengan 10 laga tersisa, kans Arsenal untuk meraih gelar Liga Inggris pun terbuka lebar.

Sebab The Gunners masih unggul delapan poin atas Manchester City yang berada di posisi kedua.

Ini beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Mikel Arteta sanggup mengangkat performa Arsenal.

1. North London Forever

Sejak musim lalu bergulir, atmosfer di Stadion Emirates selalu luar biasa.

Kini Arsenal bahkan punya lagu khusus yang diputar pada setiap laga kandang dimulai, yaitu North London Forever.

Lagu tersebut dibuat oleh Luis Dunford yang merupakan suporter Arsenal.

Proses pemilihan ini diperlihatkan dalam film dokumenter All or Nothing: Arsenal (2022) yang diproduksi oleh Amazon.

Gelandang Arsenal asal Norwegia Martin Odegaard dikerumuni oleh rekan setimnya setelah mencetak gol ketiga tim selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Arsenal dan Everton di Stadion Emirates di London pada 1 Maret 2023. (Glyn KIRK / AFP)

2. Adaptasi

Salah satu hal mencolok yang ditunjukkan oleh Arteta ialah dirinya mampu melakukan adaptasi untuk meraih kemenangan.

Secara taktik ini terlihat dengan memasang Ben White sebagai bek kanan, Leandro Trossard sebagai false 9, dan Xhaka yang dijadikan box to box untuk maju ke depan.

Hasilnya begitu tampak jelas di atas lapangan, The Gunners bermain lebih efektif.