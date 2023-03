Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Liga 1 Live Indosiar, Kualifikasi Euro 2024 & FIFA Matchday

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran langsung bola malam ini yang menggelar laga Liga 1, Kualifikasi Euro 2024 hingga FIFA Matchday, Minggu (26/3/2023) s/d Senin (27/3/2023) dinihari WIB.

Di ajang Liga 1, laga Barito Putera vs PSIS Semarang akan tersaji di Stadion Demang Lehman pukul 20.30 WIB.

Lalu, duel seru antara Inggris vs Ukraina yang digelar di Stadion Wembley mewarnai laga Kualifikasi Euro 2024.

Laga Inggris vs Ukraina diprediksi berlangsung sengit apalagi mempertemukan dua pemain andalan Arsenal di sisi yang sama yakni Bukayo Saka dan Oleksandr Zinchenko.

Mykhailo Mudryk yang baru bergabung dengan Chelsea pada musim dingin juga akan melawan rekan setimnya sendiri yakni Ben Chilwell.

Baca juga: Arsenal Borong Penghargaan di London Football Award 2023, Odegaard, Saka, Ramsdale dan Arteta Dapat

Penyerang Inggris Bukayo Saka (Tengah) merayakan dengan penyerang Inggris Phil Foden setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola putaran 16 besar Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan Senegal di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 4 Desember , 2022. (Photo by Paul ELLIS / AFP) (AFP/PAUL ELLIS)

Setelah laga Inggris vs Ukraina akan tersaji pertandingan antara Luksemburg vs Portugal dan Malta vs Italia pada ajang yang sama.

Megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo punya peluang besar untuk bisa panen rekor lagi jika tampil menawan melawan Luksemburg.

Sementara, Italia akan mencoba bangkit meraih kemenangan saat melawan Malta, setelah dikalahkan Inggris pada laga sebelumnya.

Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini, Minggu (26/3/2023) s/d Senin (27/3/2023):

Minggu, 26 Maret 2023

Pukul 18.30 WIB - Singapura vs Macau (FIFA Matchday)

Pukul 20.00 WIB - Kazakhstan vs Denmark (FIFA Matchday)

Pukul 20.30 WIB - Barito Putera vs PSIS Semarang (Liga 1 Live Indosiar)

Pukul 22.00 WIB - Rusia vs Iraq (FIFA Matchday)