Sorotan Inggris vs Ukraina, Lawan Rasa Kawan, Adu Mekanik Saka vs Zinchenko di Stadion Wembley

TRIBUNNEWS.COM - Inggris vs Ukraina akan menjadi sajian laga menarik di Grup C Kualifikasi Euro 2024, Minggu (26/3/2023) malam ini.

Stadion Wembley akan menjadi arena duel pertarungan yang mempertemukan Inggris vs Ukraina tersebut.

Sorotan menarik yang mewarnai laga Inggris vs Ukraina yakni soal duel lawan rasa kawan yang akan tersaji di markas The Three Lions tersebut.

Tepat sekali, duel lawan rasa kawan akan dirasakan oleh Bukayo Saka dan Oleksandr Zinchenko.

Bukayo Saka dan Oleksandr Zinchenko ketika bermain di Arsenal (Twitter/@ArsenalBuzzCom)

Seperti diketahui, dua pemain tersebut sama-sama menjadi pilar andalan Arsenal dalam mengarungi kompetisi musim ini.

Bukayo Saka menjadi tumpuan utama Arsenal dalam urusan mencetak gol, sebaliknya Zinchenko juga menjalani peran tak kalah krusial di tim Meriam London.

Zinchenko menjadi pemain paling dinamis pergerakannya baik dalam fase transisi bertahan maupun menyerang Arsenal musim ini.

Peran yang dijalankan Saka dan Zinchenko dalam skema taktik Mikel Arteta pun sulit digantikan oleh siapapun musim ini.

Hanya saja keduanya kini harus melupakan sejenak persahabatannya demi membela warna jersey timnasnya masing-masing.

Saka akan berjuang membawa Inggris meraih kemenangan kedua setelah sebelumnya mampu mempecundangi Italia pada laga perdana di Kualifikasi Euro 2024.

Sementara, Zinchenko akan mencoba memberi kekalahan pertama kepada Inggris sekaligus meraih tiga poin perdana di ajang tersebut.

Sebelum pertandingan, Saka tak sungkan memuji kualitas luar biasa yang dimiliki Zinchenko sebagai salah satu pemain anyar Arsenal musim ini.

Saka juga mengagumi cara Zinchenko dalam berkontribusi dalam skema permainan Arsenal dalam mengarungi musim ini.

"Zinchenko telah membawa kualitas luar biasa, dia pasti bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi," ujar Saka dilansir Mirror.

"Anda dapat melihat bagaimana dia bermain dan mengontrol permainan, dia pemain luar,"