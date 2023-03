Situs FIFA Hapus Teaser Lagu 'Glorious', Lagu Resmi Piala Dunia U-20 Indonesia, Tanda Makin Jelas

TRIBUNNEWS.COM- Situs FIFA telah menghapus artikel dan cuplikan video teaser Lagu Resmi Piala Dunia U-20 Indonesia.

Tanda-tanda Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia makin jelas setelah Teaser Lagu resmi Piala Dunia U-20 pun dihapus dari situs FIFA.

Demikian pula, FIFA melalui akun Instagram fifaworldcup telah menghapus teaser atau cuplikan Lagu Resmi Piala Dunia U-20 Indonesia.

Sebelumnya, FIFA mengumumkan Lagu berjudul 'Glorious' telah terpilih sebagai lagu resmi Piala Dunia U-20 FIFA 2023 di Indonesia, badan sepak bola FIFA mengumumkan pada hari Jumat (24/3/2023).

Namun setelah perkembangan terkini, Lagu tersebut telah dihapus dari situs FIFA.

Sehingga saat akan membuka link situs itu hanya ada tulisan permintaan maaf.

"OOOPS... WE'RE SORRY!

THIS PAGE CANNOT BE FOUND

Continue on fifa.com"

LINK FIFA

Pada Jumat (24/3/2023) lalu, sebenarnya FIFA sudah meluncurkan teaser Glorious yang menampilkan Weird Genius dan tiga penyanyi Indonesia— Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya.

Lagu lengkapnya akan dirilis pada 31 Maret 2023, pada hari pengundian turnamen Piala Dunia U20.

Saat itu, FIFA dan Weird Genius mengeluarkan teaser untuk Lagu Resmi Piala Dunia U20, FIFA U-20 World Cup Indonesia 2023.

Peluncuran teaser dari Glorious dilakukan menjelang pengundian turnamen, yang akan mempertemukan tim-tim dari para bintang masa depan.