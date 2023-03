Soundtrack Resmi Piala Dunia U20 Hilang di Situs FIFA: Artikel Dihapus, Video Teaser Lenyap

TRIBUNNEWS.COM - Hal-hal seputar Soundtrack resmi Piala Dunia U-20 2023 menghilang dari webesite dan akun resmi FIFA.

Artikel, video teaser, hingga soundtrack Piala Dunia U-20 2023 yang dinyanyikan tiga penyanyi Indonesia berbakat, Tiara Andini, Lyodra dan juga Ziva Magnolya, tak bisa lagi didapati di situs resmi FIFA.

Dalam musik video official Piala Dunia U20 2023 ini ketiga penyanyi tersebut didukung musik dari Weird Genius.

Teaser lagu berjudul “Glorious” itu sebelumnya dirilis PSSI melalui Instagramnya.

FIFA juga memposting soal perilisan soundtrack Piala Dunia U-20 tersebut.

Hampir seluruh platform media sosial FIFA kompak memposting hal itu.

"FIFA Worldcup U-20 akan dipenuhi dengan anak muda dan lagu kami Glorious menggambarkan energi tersebut," tulis FIFA pada unggahan di situs resminya.

Namun pada hari ini, terlihat postingan soal soundtrack Piala Dunia U20 mendadak menghilang dari akun sosial media FIFA.

Logo Piala Dunia U20 2023 Indonesia (Tangkap Layar Situs Resmi PSSI pssi.org)

Selain itu, FIFA sudah menghapus artikel tentang Original Sountrack (OST) atau lagu resmi Piala Dunia U20 2023 yang dibawakan oleh musisi Indonesia, Weird Genius.

Artikel berjudul 'FIFA and Weird Genius tease electrifying Official Song ahead of FIFA U-20 World Cup Indonesia 2023" tidak bisa diakses.

Dari penelusuran, seperti dilansir Kompas.tv melalui archive.org, artikel tersebut diunggah oleh FIFA pada 24 Maret 2023 dan sejak Selasa (28/3/2023) siang sudah tidak dapat diakses oleh publik.

Selain itu, unggahan PSSI tentang video teaser lagu resmi Piala Dunia U20 2023 berjudul Glorious tersebut juga telah lenyap dari lini masa Twitter resmi mereka.

Tanda-Tanda Indonesia Batal Tuan Rumah