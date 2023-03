Erick Thohir Posting Foto Hitam, Gibran: 'Walaupun Gelap Saya Tetap di Belakang Jenengan Pak'

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan, akan tetap mendukung Ketua PSSI Erick Thohir.

Hal itu ia sampaikan pada kolom komentar cuitan hitam Erick Thohir diakun twitternya, Kamis (30/3/2023).

Diketahui, Erick Thohir sebelumnya menggunggah foto berwarna hitam polos tanpa ada satupun keterangan untuk menjelaskan maksud foto tersebut.

"Walaupun gelap saya tetap di belakang jenengan pak. Dengan segala resikonya," tulis Gibran.

Cuitan hitam Erick tersebut tentu menyita perhatian netizen.

Unggahan itu dianggap sebagai ekspresi berduka usai Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.

Kata Gelap pun menjadi trending dalam perbincangan di twitter.

Baca juga: PDIP Tak Sanksi Gibran Soal Pernyataan Solo Siap Jadi Lokasi Drawing Piala Dunia U20

Banyak netizen yang kemudian memberikan semangat kepada Erick Thohir.

"Gpp pak. Bisa dimulai lagi. Serius menata sepakbola Indonesia. Saya bantu saran dari sisi kesehatannya. For free," cuit akun @dr_ko****.

"Kami menghargai kerja keras pak Erick dalam menyelamatkan sepakbola Indonesia, Tetap Semangat pak," tulis akun @eka*****.

"You have done your best!,"