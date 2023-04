Borneo FC vs Bali United Liga 1: Prediksi Skor, Susunan Pemain, H2H & Live Streaming Indosiar

Instagram Borneo FC/ borneofc.id

Simak prediksi skor, susunan pemain, head to head hingga live streaming Indosiar pertandingan Borneo FC vs Dewa United di Liga 1, Senin (3/4/2023). Simak prediksi skor pertandingan Borneo FC vs Dewa United dalam lanjutan pekan ke-32 Liga 1, pada Senin (3/4/2023). Skuad Borneo FC merayakan kemenangan di pertandingan Lilga 1 musim 2022/2023