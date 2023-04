Live Streaming PSG vs Lyon Liga Prancis, Duet Mbappe-Messi vs Lacazette-Sarr Akses Langsung di Sini

Penyerang Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi (kanan) merayakan dengan penyerang Prancis Paris Saint-Germain Kylian Mbappe (kiri) setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Prancis L1 antara Paris Saint-Germain (PSG) dan FC Nantes di The Parc des Princes Stadion di Paris pada 4 Maret 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah link live streaming PSG vs Lyon dalam lanjutan Liga Prancis atau Ligue 1 dapat diakses dalam berita ini.

Laga yang dimulai pukul 01.45 WIB ini bisa diakses live streaming melalui Video.com.

Lionel Messi dan Kyliann Mbappe akan menjadi duo starter penyerangan Paris-Saint Germain.

Mereka bakal adu ketajaman dengan ujung tombak Lyon, Sarr dan Lacazette sebagai lawan laga besar Liga Prancis.

PSG mencatatkan empat pertandingan terakhir tanpa hasil minus di liga.

Kendati tanpa Neymar sebagai tokoh bombardir penyerangan, Messi dan Mbappe masih menjadi alarm bagi lini pertahanan Lyon.

Dua striker andalan ini mencatatkan penampilan baik bagi PSG, bergantian menjadi assist maupun juru gol.

PSG masih menjadi pemuncak klasemen dengan 66 poin, selisih enam poin dengan Lens dan Marseille di urutan dua dan tiga.

Dominasi PSG tentunya menjadi tantangan Lyon untuk mencuri poin di kandang tuan rumah.

Bukan hal yang tak mungkin bagi Lyon mendapat hasil maksimal lantara kejutan akan diberikan Lacazette.

Lyon kini berada di urutan 10 dengan 41 poin.

Lyon masih tertingga;l dari Lorient, nice, Rennes, LOSC dan Monaco yang bertengger di urutan empat besar.

Susunan Pemain

PSG

Donarruma, Pereira, Marquinhos, Bitshiabu, hakimi, Vitinha, Verratti, Sanches, Mendes, Messi, Mbappe

Lyon

Lopes, Kumbedi, Diomande, Lukeba, Lovren, Tagliafico, Mendes, Lepenant, Sarr, Lacazette

Prediksi Skor

Dilansir dari Messivsronaldo.app, kini Messi memiliki catatan telah mencetak 493 gol di lima liga top Eropa.

Catatan itu membuat Messi hanya terpaut dua gol dari Ronaldo yang mengemas 495 gol di lima liga top Eropa.

Dengan catatan tersebut, La Pulga hanya butuh 2 gol untuk menyamai Ronaldo dan tiga gol untuk melewati rekor superstar Portugal itu.

Kini peluang Messi untuk mencetak rekor gol milik Ronaldo sangat terbuka lebar.

Hal itu tak bisa dilepaskan dari catatan apik sang bomber saat bersua Lyon.

Messi telah mengemas 6 gol gol dari 8 pertemuan dengan Les Gones di lintas kompetisi.

Dengan catatan kinclong Messi tersebut, membantu PSG mengalahkan Lyon pada pertandingan malam nanti.

Penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi (kanan) berebut bola dengan gelandang Jerman Bayern Munich Joshua Kimmich selama pertandingan sepak bola Liga Champions UEFA antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Bayern Munich (FC Bayern Muenchen) di Parc des Princes di Paris, pada 14 Februari 2023. (Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Melawan Lyon, PSG tentu tak ingin kembali kalah di kandang. Bagi mereka, Lyon wajib ditaklukkan.

Kini PSG berada di puncak klasemen sementara Liga prancis dengan koleksi 66 poin.

Lionel Messi cs itu unggul enam angka dengan Lens yang berada di peringkat kedua.

Sedangkan Lyon kini tertahan di urutan ke-10 klasemen sementara dengan perolehan 41 poin.

Lyon memang sedang krisi kemenangan pada 3 pertandingan terakhir. Dengan ketiganya berakhir dengan seri (0-0 vs Lorient, 3-3 vs Lille, 1-1 vs Nantes).

The Hard Tackle: PSG 2-0 Lyon

Sportskeeda: PSG 3-1 Lyon

Sports Mole: PSG 2-1 Lyon

(Tribunnews.com/Chrysnha, Hafid)