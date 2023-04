Frank Lampard Manajer Baru Chelsea, Disiapkan Sebagai Manajer Sementara di Tim Berjuluk The Blues

TRIBUNNEWS.COM- Mantan bintang Chelse, Frank Lampard akan menjadi manajer sementara Chelsea yang baru.

Pada prinsipnya ada kesepakatan yang berlaku antara Chelsea dan Frank Lampard hingga akhir musim ini.

Lampard telah menerima kontrak jangka pendek. Chelsea akan melanjutkan proses pembicaraan untuk merekrut pelatih kepala baru untuk proyek jangka panjang.

Pengumuman ini dikonfirmasi oleh pakar transfer, Fabrizio Romano di akun Twitternya.

"Frank Lampard, akan menjadi manajer sementara Chelsea yang baru — pada prinsipnya ada kesepakatan yang berlaku hingga akhir musim ini. Here We Go."

"Chelsea FC akan melanjutkan proses/pembicaraan untuk merekrut pelatih kepala baru untuk proyek jangka panjang," tulis Fabrizio Romano di Twitter.

The Blues sedang bersiap untuk menutup kesepakatan yang akan memulai periode intens di bangku cadangan mereka.

Ketegangan besar selama berjam-jam tinggal di Stamford Bridge di mana tidak ada pelatih selama beberapa hari dan di mana menemukan pelatih baru untuk pertandingan Liga Champions UEFA dengan Real Madrid menjadi hal yang yang jadi sorotan.

Thomas Tuchel dan Graham Potter gagal dalam kampanye yang penuh dengan uang yang diinvestasikan, penandatanganan rekor, dan hasil yang sedikit atau tidak sama sekali sesuai dengan nama-nama yang diumumkan oleh sistem alamat publik The Bridge setiap akhir pekan.

Chelsea berada di peringkat 11 di Liga Premier, jauh dari posisi Liga Champions dan tidak ada peluang untuk memenangkan gelar kecuali di Eropa, telah melihat pasar pelatih selama berjam-jam di mana nama yang paling mereka sukai jelas dan kuat.

Todd Boehly menjadikan Frank Lampard sebagai pelatih sementara.

“Frank Lampard akan menjadi manajer interim baru Chelsea: pada prinsipnya ada kesepakatan yang berlaku hingga akhir musim ini. Here We Go…Lampard telah menyetujui kesepakatan jangka pendek. Proses/pembicaraan untuk menyewa pelatih baru untuk proyek jangka panjang akan berlanjut” , cuit Fabrizio Romano untuk mengumumkan kembalinya pencetak gol terbanyak dalam sejarah The Blues ke London.

Sementara Lampard akan memimpin tim utama dalam pertandingan melawan Real Madrid.

Nama Julian Nagelsmann dan Luis Enrique tetap berada di antara pelatih yang menjadi bidikan Chelsea yang akan memiliki tiga pelatih musim ini dan satu pelatih baru untuk musim 2023/2024.