Lexyndo Hakimw: Timnas Putri Tidak Diproyeksikan Tampil Di SEA Games 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Timnas Sepakbola Putri Indonesia, dikabarkan mundur dari SEA Games 2023 Kamboja.

Sebelumnya, Garuda Pertiwi, sempat masuk dalam drawing cabang olaharaga Sepakbola Putri SEA Games 2023, yang dilakukan Rabu (5/4/2023).

Hasil drawing tersebut itu menempatkan Indonesia bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Malaysia.

Berselang beberapa jam kemudian, muncul informasi dari Federasi Sepakbola Kamboja (FFC), yang menyatakan bahwa Timnas sepakbola Putri Indonesia mundur dari SEA Games 2023 Kamboja.

Merespons hal tersebut, Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia di SEA Games 2023, Lexyndo Hakim pun angkat suara.

Lexyndo mengatakan, bahwa sejak awal Timnas putri tidak diproyeksikan tampil di SEA Games 2023.

"Setahu saya Timnas Putri Indonesia memang tidak mengambil peran di SEA Games," ujar Lexyndo Hakim.

Lexyndo mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil dari tim review Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC).

"Tim Review memang ada tim review kemenpora dan NOC dan kalau dari informasi terakhir memang fokusnya di timnas Putra," tutur Lexyndo.

"Setahu saya memang demikian (tidak diproyeksikan tampil di SEA Games). Drawing tadi ada ya, coba dicek lagi. Terakhir kali saya diinfo mau di take out. Memang dari kepanitiaan di Kamboja mau di take out. Cuma saya tidak terlalu detail, cuma itu memang bagian internal CAMSOC panitia kamboja yg melakukan drawing," jelasnya.