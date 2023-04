Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Big Match Arsenal vs Liverpool, Perebutan Gelar Kian Panas

TRIBUNNEWS.COM - Liga Inggris akhir pekan ini akan memasukan match ke-30 yang artinya kurang lebih delapan pertandingan lagi akan menemukan sang jawara.

Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini akan menempatkan duel Liverpool vs Arsenal jadi salah satu laga big match pada hari Minggu (9/4/2023).

Di tengah serunya duel Liverpool vs Arsenal, diprediksi perebutan gelar juara Liga Inggris akhir pekan ini bakal kian memanas.

Terlebih tim-tim elite seperti Manchester United, Chelsea, hingga Liverpool yang akan balas dendam setelah menelan kekalahan di laga sebelumnya.

Striker Liverpool Mesir Mohamed Salah (kanan) bersaing dengan bek Arsenal Jepang Takehiro Tomiyasu (2R) selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Liverpool di Stadion Emirates di London pada 9 Oktober 2022. Ian Kington / IKIMAGES / AFP (Ian Kington / IKIMAGES / AFP)

Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini:

Sabtu, 8 April 2023

Pukul 18.30 WIB

Manchester United vs Everton

Pukul 21.00 WIB

Aston Villa vs Nottm Forest

Brentford vs Newcastle United

Fulham vs West Ham

Wolves vs Chelsea

Tottenham Hotspur vs Birghton

Leicester City vs Bournemouth

Pukul 23.30 WIB

Southampton vs Manchester City

Minggu, 9 April 2023

Pukul 20.00 WIB