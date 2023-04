Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris Malam Ini: Peluang Terakhir Firmino Lewati Legenda The Reds

Striker Liverpool Roberto Firmino (tengah) merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan melawan Bournemouth di Anfield pada 27 Agustus 2022. Pertandingan Liverpool vs Arsenal nanti malam menjadi kesempatan Roberto Firmino mengejar rekor legenda The Reds.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Inggris malam ini akan dihiasi big match antara Liverpool vs Arsenal, Minggu (9/4/2023) di Anfield pukul 22.30 WIB.

Arsenal dihantui rekor tak pernah menang di Anfield dalam 11 tahun terakhir di kompetisi Liga Inggris.

Meski demikian, Arsenal juga sedang dalam rasa percaya diri tinggi mengingat performa mereka di Liga Inggris musim ini terbilang luar biasa.

Striker Liverpool Mohamed Salah (kanan tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol di pertandingan Liga Premier Inggris melawan Manchester United di Anfield pada 5 Maret 2023. Pertandingan Liverpool vs Arsenal nanti malam menjadi kesempatan Roberto Firmino mengejar rekor legenda The Reds. (Paul ELLIS / AFP)

Liverpool sebagai tuan rumah tak akan tinggal diam dengan beringasnya Arsenal musim ini.

The Reds akan tampil all out untuk mengamankan tiga angka berharga.

Sekaligus menjaga keangkeran Anfield saat Arsenal datang berkunjung.

Laga ini juga disambut spesial oleh salah seorang pemain depan Liverpool.

Roberto Firmino menjadi pemain yang cukup disorot dalam laga ini.

Pasalnya ini adalah peluang terakhir pemain asal Brasil tersebut untuk melewati rekor salah satu legenda Liverpool, Robbie Fowler.

Robbie Fowler saat ini menjadi pemain Liverpool yang paling sering mencetak gol ke gawang Arsenal di Anfield.

Ia mencetak 12 gol ke gawang The Gunners di sepanjang kariernya bersama The Reds saat tampil di kandang sendiri, seperti dikutip dari laman This Is Anfield.

Sedangkan Roberto Firmino berada tak jauh dari capaian Fowler tersebut.

Ia sudah membuat 9 gol ke gawang The Gunners selama di Anfield.

Sebagaimana diketahui, Firmino memutuskan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim nanti.