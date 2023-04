Panaskan Zona Liga Champions, Lazio & AS Roma Mendadak Jago di Liga Italia

Pemain depan Lazio, Felipe Anderson (kiri) sedang menjaga bola agar tidak direbut gelandang AS Roma Bryan Cristante (tengah) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia, 6 November 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Zona Liga Champions alias empat besar kompetisi Liga Italia musim 2022/2023 terlihat semakin memanas dan sengit.

Hal itu dibuktikan dengan keberadaan Lazio dan AS Roma yang secara tiba-tiba menguasai posisi tiga besar klasemen Liga Italia.

Lazio dan AS Roma sejauh ini mampu tampil oke di tengah inkonsitensi tim lain seperti Inter Milan dan AC Milan.

Sebagaimana misal Lazio yang mendadak jadi jagoan bersama pelatihnya musim ini, Maurizio Sarri.

Bek Lazio asal Italia Alessio Romagnoli (kanan) merayakan golnya pada akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Lazio dan AS Roma pada 19 Maret 2023 di stadion Olimpiade di Roma. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Eks pelatih Napoli dan Juventus itu secara brilan mampu melambungkan performa Lazio dalam mengarungi kompetisi Liga Italia musim ini.

Lazio saat ini berhasil menempati posisi kedua dengan raihan 58 poin dari 29 laga yang telah dimainkan.

Torehan 17 kemenangan, 7 hasil imbang dan 5 kekalahan mewarnai performa impresif Lazio pada musim ini.

Lazio menjadi tim kedua dengan jumlah kekalahan sedikit (5) setelah Napoli selaku pemuncak klasemen (3).

Lazio juga menjadi tim paling sedikit kebobolan musim ini (20) dibandingkan tim lainnya di Liga Italia.

Gelandang Lazio Mattia Zaccagni (Kiri) merayakan dengan pemain depan Lazio asal Brasil Felipe Anderson setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Lazio dan AC Milan pada 24 Januari 2023 di stadion Olimpiade di Roma. (Andreas SOLARO / AFP)

Berkat performa ciamiknya tersebut, Lazio semakin memantapkan diri di posisi kedua Liga Italia.

Tim asal Ibukota itu saat ini berjarak lima poin dari AS Roma yang membayanginya pada posisi ketiga.

Dengan menyisakan 9 laga sisa, peluang Lazio untuk menyegel posisi kedua terbuka lebar jika mereka mampu mempertahankan level terbaiknya saat ini.

Kejutan juga dihadirkan AS Roma yang dilatih Jose Mourinho.

Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala bekerja di sekitar penyerang Juventus asal Italia Federico Chiesa (kanan) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Juventus pada 5 Maret 2023 di stadion Olimpiade di Roma. Filippo MONTEFORTE / AFP (Filippo MONTEFORTE / AFP)

Pelatih berjuluk The Special One itu seakan mampu menyulap AS Roma menjadi tim yang lebih diperhitungkan musim ini.

Terbukti, AS Roma saat ini bertengger di posisi ketiga, mengungguli AC Milan dan Inter Milan.

Dengan perolehan 53 poin, AS Roma berhak unggul satu angka dari AC Milan yang berada tepat di bawahnya.

Jika mampu mempertahankan konsistensinya sampai akhir musim ini, bukan hal mustahil bagi AS Roma maupun Lazio untuk kembali finish pada posisi empat besar.

Keberadaan Lazio dan AS Roma pada posisi tiga besar seakan menambah kejutan lain Liga Italia musim ini, selain performa menawan dari Napoli sebagai pemuncak klasemen.

