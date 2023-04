Skenario Real Madrid vs AC Milan di Final Liga Champions, Ancelotti ke Maldini: See You in Istanbul

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengirimkan pesan ke Direktur Olahraga AC Milan, Paolo Maldini tak lama setelah drawing Liga Champions dilakukan musim ini.

Pesan bernada ajakan plus tantangan dari Ancelotti ke Maldini itu sepertinya untuk menuntaskan unfinished business antara keduanya terkait Stadion Istambul, Turki.

Ya, pelatih asal Italia itu adalah sosok yang bertanggung jawab atas kekalahan Milan ketika mereka unggul 3-0 atas Liverpool lalu secara tragis kena comeback lalu kalah di final tahun 2005.

Saat itu, Paolo Maldini masih bermain untuk Rossoneri dan harus puas sebagai runner-up.

Soal hubungan keduanya, Maldini belakangan mengungkapkan Ancelotti mengirimkan pesan kepadanya pada awal musim ini.

Pelatih Real Madrid itu ingin bertemu Maldini di Istanbul di mana final Liga Champions berlangsung.

Pelatih Real Madrid asal Italia Carlo Ancelotti (Kiri) dan asisten pelatih Real Madrid asal Italia Davide Ancelotti terlihat selama Liga Champions UEFA, Grup F, pertandingan sepak bola leg pertama antara Real Madrid dan RB Leipzig di stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada 14 September 2022 . (JAVIER SORIANO/AFP)

"Apakah Anda tahu apa masalahnya? Ancelotti yang kini berada di Real Madrid juga memiliki masalah yang tertunda di Istanbul. Segera setelah pengundian, dia menelepon saya untuk mengatakan: 'Paolo, See You in Istanbul, oke?'," kata Maldini.

Ancelotti mengomentari hal yang sama dan berkata:

"Itu tidak akan mudah, tapi saya pikir sejarah klub memberi kita kesempatan untuk mempercayainya. Itu pernah terjadi sebelumnya. Ketika Anda memasuki Maret-April, ketika Liga Champions tiba, Anda dapat mengubah musim menjadi sesuatu yang luar biasa. Kami memiliki kesempatan ini dan kami ingin memanfaatkannya."

Skenario Final Real Madrid vs AC Milan di Final

Paolo Maldini dan Frederic Massara, dua petinggi AC Milan di posisi direktur teknik yang dinilai berjasa membentuk skuad juara AC Milan.

Jalan Real Madrid dan AC Milan ke partai FInal Liga Champions 2023 ini jelas tidak akan mudah.

Baik Real Madrid maupun AC Milan dipastikan tidak akan bertemu hingga di final jika mereka mampu mengalahkan lawan masing-masing.

Madrid, di babak perempat final Liga Champions musim ini harus menghadapi Chelsea.