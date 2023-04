Wonderkid Thailand, Suphanat akan Dikontrak Leicester City, Susul Marselino Singgah di Liga Belgia?

TRIBUNNEWS.COM - Wonderkid timnas Thailand, Suphanat Mueanta dikabarkan mendapat tawaran dari klub EPL, Leicester City.

Di usia yang baru 20 tahun, penyerang Buriram United ini memang sudah menjadi langganan masuk skuad Gajar Perang.

Suphanat membuah sejarah dengan menjadi pemain termuda yang pernah tampil di pertandingan Thai League.

Saat debut, Suphanat masih berusia 15 tahun.

Satu tahun kemudian, ia mencetak rekor sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Champions AFC dan Liga Thailand, dikutip mainstand.co.th.

Kini Suphanat telah menunjukkan perkembangan pesat.

Ia masuk menjadi pemain kunci untuk skuad Thunder Castle musim ini.

Baca juga: Kabar Terkini Pemain Abroad Timnas Indonesia: Update Asnawi, Marselino, Baggott & Pratama Arhan

Tercatat ia telah menyumbangkan 8 gol dan 10 assist di usianya yang masih 20 tahun.

Penampilan mentereng Suphanat membuat dirinya memborong beberapa penghargaan.

Ia telah memperoleh Next Gen Footballer of the Year ASEAN pada tahun 2020.

Pada jeda paruh musim Liga Thailand, Suphanat termasuk satu dari lima pemain Buriram United yang ikut berlatih bersama klub Liga Inggris, Leicester City.

Setelah pertemuan tersebut, ternyata berbuah kontrak kerja manis untuk Suphanat.

Suphanat dikabarkan telah menerima tawaran kontrak resmi dari The Foxes untuk bergabung dengan Leicester City.

Namun sebelum bergabung dengan Leicester City, Suphanat harus dipinjamkan ke OH Leuven, klub yang bermain di Liga 1 Belgia saat ini.