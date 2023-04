PSM Makassar vs Bali United Tentukan Tiket Kualifikasi Tak Mungkin Digelar Sebelum Lebaran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus mengatakan pertandingan playoff untuk memperebutkan tiket Kualifikasi Liga Champions Asia 2023/2024 antara PSM Makassar vs Bali United tak jadi bergulir sebelum lebaran.

Faktor keamanan yang sudah terfokus mengamani hari raya Idul Fitri membuat pertandingan bergeser ke Mei mendatang.

“Awalnya memang mau disiapkan sebelum lebaran, tetapi karena memang awalnya kita memang single match ditempatkan di tempat netral, terus kita terkendala dengan izin kepolisian karena sudah mau lebaran, jadi ada operasi ketupat,” ujar Ferry Paulus di Stadion PTIK, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

“Tadinya kita mau geser ke tanggal 18 April, sementara kita sudah punya izin kompetisi sampai tanggal 16. Kita mau mepetin lagi tapi terlalu mepet. Jadi kita sepakat dengan semua tim, karena memang kalau setelah lebaran nanti bisa home away,” sambungnya.

Ferry menambahkan untuk laga playoff kemungkinan bakal bergulir pada awal Mei, pasalnya AFC sudah meminta tim mana yang mewakili Indonesia pada Juni mendatang.

Untuk format pertandingan, eks bos Persija Jakarta itu mengatakan pertandingan tidak dilakukan sekali.

Pertandingan PSM Makassar vs Bali United FC bakal bergulir secara home and away.

Sementara itu, untuk slot ketiga dari tim Indonesia di babak playoff AFC Cup akan diikuti klub yang menempati posisi kedua Liga 1 2022/2023.

Untuk saat ini, Persija Jakarta dan Persib Bandung yang masih memperebutkan peringkat kedua Liga 1 2022/2023.

“Tidak-tidak (single match) judulnya kan hanya playoff. Nomor satu Liga bersurat kepada PSSI dan untuk disampaikan ke AFC. Judulnya playoff, mau playoff-nya home and away judulnya tetap playoff,” kata Ferry.

“Kemudian kita memang sudah merancang playoff yang satu dua itu dengan sistem home away, kemudian runner up-nya memang kita usulkan sebenarnya ada playoff juga, tetapi AFC telah memutuskan tidak ada,” jelasnya.