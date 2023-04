Kylian Mbappe Punya Mimpi Setinggi Langit, Real Madrid Bisa Kabulkan

Penyerang Prancis Paris Saint-Germain Kylian Mbappe merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola babak 32 besar Piala Prancis antara US Pays de Cassel dan Paris Saint-Germain (PSG) di stadion Bollaert-Delelis di Lens, Prancis utara pada 23 Januari, 2023. Masa depan Kylian Mbappe bersama Paris Saint-Germain (PSG) masih terus menjadi tanda tanya. Hengkang ke Real Madrid bisa menjadi solusi untuknya.

TRIBUNNEWS.COM - Masa depan Kylian Mbappe bersama Paris Saint-Germain (PSG) masih terus menjadi tanda tanya.

Sekali lagi, Kylian Mbappe dirumorkan akan hengkang ke Real Madrid pada musim panas mendatang.

Itu semua terjadi akibat kapten Timnas Prancis itu sempat memberikan kritik terhadap video unggahan klub soal iklan tiket untuk musim 2023/24.

Meskipun telah memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain sampai 2025 mendatang, banyak informasi yang menyatakan bahwa dirinya sudah tak bahagia di klub.

Namun, Mbappe membantah klaim tersebut dan mengatakan punya komitmen terhadap Les Parisiens.

"Langkah selanjutnya? Memenangkan Liga Champions," kata Kylian Mbappe dilansir Four Four Two.

"Saya telah mencapai final, semifinal, perempat final, babak 16 besar. Saya telah melakukan segalanya kecuali menang."

"Hanya itu yang saya butuhkan. Di mana? Di Paris."

"Saya orang Paris dan terikat kontrak. Jadi begitulah, PSG," ungkapnya.

Penyerang Prancis Paris Saint-Germain Kylian Mbappe merayakan golnya setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola L1 Prancis antara Olympique Marseille (OM) dan Paris Saint-Germain (PSG) di stadion Velodrome di Marseille, Prancis selatan pada 26 Februari 2023. (NICOLAS TUCAT / AFP)

Sayangnya, mimpi itu mesti dikubur dalam-dalam pada musim ini.

Sebab bulan lalu mereka dikalahkan oleh Bayern Munchen di babak 16 besar.

Sementara pada 2020, Mbappe dan PSG hampir meraih trofi si kuping besar itu, tetapi takdir ternyata berkata lain.

Saat itu di partai final mereka tunduk di tangan Bayern Munchen dengan skor 0-1.

Ketika itu gol tunggal Kingsley Coman pada menit ke-59 mematahkan mimpi Mbappe dan kolega.