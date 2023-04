Perpindahan Federasi Resmi Selesai, Shayne Pattynama Siap Berseragam Timnas Indonesia

Shayne Pattynama tidak sabar bermain untuk Timnas Indonesia. Hasani Abdulgani baru saja mengabarkan bahwa perpindahan federasi Shayne Pattynama telah selesai, per Jumat (14/4/2023) hari ini.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Exco PSSI, Hasani Abdulgani baru saja mengabarkan bahwa perpindahan federasi Shayne Pattynama telah selesai, per Jumat (14/4/2023) hari ini.

Hal itu diungkapkan Hasani Abdulgani melalui unggahan akun instagram mililknya.

Ia memposting foto dirinya bersama Shayne Pattynama dengan caption berikut ini.

"Perpindahan Asosiasi Shayne Pattynama is already done."

"Sudah dikonfermasi kepada Federasinya. Well done!" tulis Hasani Abdulgani.

Bisa Perkuat Timnas Indonesia

Dengan selesainya proses naturalisasi tersebut, Shayne Pattynama tinggal menunggu debutnya menggunakan seragam Timnas Indonesia.

Masih belum diketahui kapan waktu debut Shayne Pattynama terwujud, pasalnya Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan agenda FIFA Matchday.

Shayne Pattynama sendiri merupakan proyeksi dari Shin Tae-yong untuk menghiasi skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Kemungkinan besar tenaga Shayne Pattynama bisa digunakan Shin Tae-yong pada ajang FIFA Matchday edisi Juni mendatang.

Melalui rumor yang beredar Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Argentina, kampiun Piala Dunia 2022 kemarin.

Selain itu ada nama Timnas Palestina yang masuk sebagai bursa lawan Timnas Indonesia.

Untuk Palestina hampir pasti menjadi lawan Timnas Indonesia pada FIFA Match Day bulan Juni 2023 mendatang.

Hal ini dipertegas melalui pernyataan Erick Thohir pertengahan bulan Maret 2023.