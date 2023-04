Rekap Hasil Liga Eropa: Maguire Gagalkan Kemenangan Manchester United, Juventus Menang Tipis 1-0

TRIBUNNEWS.COM - Simak rekap hasil Liga Eropa malam ini, yang digelar Kamis (13/4) malam s/d Jumat (14/4/2023) dini hari WIB.

Terdapat empat pertandingan Liga Eropa yang digelar malam ini, yakni Manchester United vs Sevilla, Juventus vs Sporting Lisbon, Feyenoord vs AS Roma, dan Bayern Leverkusen vs Union Saint-Gilloise.

Manchester United gagal meraih kemenangan saat ditahan imbang dengan skor 2-2 di Old Trafford, Jumat (14/4/2023) dini hari WIB.

Sejatinya Manchester United berhasil unggul dua gol lebih awal melalui brace Marcel Sabitzer pada menit (14') dan (21').

Gelandang Manchester United asal Austria Marcel Sabitzer mencetak gol pembuka pada perempat final Liga Eropa UEFA, pertandingan sepak bola leg pertama antara Manchester United dan Sevilla di stadion Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 13 April 2023. (Darren Staples / AFP)

Namun, petaka datang bagi kubu tuan rumah pada babak kedua.

Alih-alih bawa pulang kemenang, Sevilla justru berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol bunuh diri Tyrell Malacia (84') dan Harry Maguire pada injury time babak kedua.

Hasil imbang di Old Trafford ini justru menjadi pukulan telak bagi Manchester United.

Pasalnya, skuad asuhan Erik ten Hag itu gagal membawa modal kemenangans saat bertandang ke kandang Sevilla pada leg kedua babak perempat final, Jumat (21/4/2023) mendatang.

Selain itu, pada pertandingan leg kedua nanti, Manchester United tak dapat diperkuat Bruno Fernandes yang menerima hukuman akumulasi kartu kuning.

Sementara itu, Juventus berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Sporting Lisbon di Allianz Stadium.

Gol semata wayang Juventus dicetak oleh Federico Gatti pada menit ke-73.

Berawal dari tendangan penjuru yang berujung kemelut di mulut gawang Lisbon.

Beruntung bagi Juventus Federico Gatti berada dalam posisi yang tepat. Dia kemudian menyontek bola.

Kemenangan tipis 1-0 itu menjadi modal apik bagi tim asuhan Massimiliano Allegri menghadapi Sporting Lisbon di leg kedua pada Jumat (21/4/2023) mendatang.