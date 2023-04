Jadwal Bola Malam Ini: Persib Bandung vs Persikabo 1973 di Liga 1, Manchester City vs Leicester City

Simak jadwal bola malam ini yang digelar pada Sabtu (15/4) malam s/d Minggu (16/4/2023) dini hari WIB. Terdapat laga Persib vs Persikabo 1973, Liga 1. Duel bola udara Alex Martins diapit dua pemain Persib Daisuke Sato dan Kakang Rudianto dalam pertandingan tunda pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 antara Persib Bandung vs Bhayangkara FC, yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (24/3/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal bola malam ini yang digelar pada Sabtu (15/4) malam s/d Minggu (16/4/2023) dini hari WIB.

Terdapat berbagai pertandingan yang tersaji mulai dari Liga 1, Liga Inggris, liga Spanyol, hingga Liga Italia.

Pada jadwal Liga 1 hari ini terdapat tiga laga pamungkas antara Persija Jakarta vs PSS Sleman, Persib Bandung vs Persikabo 1973, dan Persebaya Surabaya vs Dewa United.

Sementara di Liga Inggris menyajikan sejumlah pertandingan salah satunya Manchester City vs Leicester.

Selain itu, keesokan harinya, Minggu (16/4/2023) tersaji duel Cadiz vs Real Madrid di Liga Spanyol.

Baca juga: Kiper Legendaris Persib, I Made Wirawan Titipkan Pesan Terakhir untuk Bobotoh sebelum Gantung Sepatu

Berikut Jadwal Bola Malam Ini:

Sabtu, 15 April 2023

Liga 1 Indonesia

20.30 WIB: Persija Jakarta vs PSS Sleman

20.30 WIB: Persib Bandung vs Persikabo 1973

20.30 WIB: Persebaya Surabaya vs Dewa United.

Liga Inggris

18.30 WIB: Aston Villa vs Newcastle United

21.00 WIB: Southampton vs Crystal Palace