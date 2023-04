Rekap Hasil Liga 1: Persija Jakarta Runner-Up, Persib Bandung Dibantai Persikabo 1973

TRIBUNNEWS.COM - Berikut rekap hasil laga Liga 1 yang menyajikan tiga pertandingan malam ini, Sabtu (15/4/2023).

Tiga laga yang digelar malam ini yakni, Persib Bandung vs Persikabo 1973, Persija jakarta vs PSS Sleman, dan Persebaya Surabaya vs Dewa United.

Pada laga pamungkas Liga 1 malam ini, Persib Bandung secara mengejutkan dibuat babak belur oleh Persikabo 1973.

Bermain di Stadion Stadion Gelora Bandung Lautan Api, duel Persib vs Persikabo berakhir dengan skor 1-4 untuk kemenangan sang tamu.

Pesepak bola Persib Bandung berebut bola dengan pesepak bola PSM Makassar pada lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023). Persib Bandung dikalahkan PSM Makassar dengan skor 1-2. (TRIBUN JABAR/Deni Denaswara) (TRIBUN JABAR/Deni Denaswara)

Sejatinya skuad besutan Luis Milla itu memiliki banyak peluang dan terus menekan di sepanjang laga.

Namun, Dewi Fortuna justru lebih berpihak pada Persikabo 1973.

Persikabo 1973 yang lebih mengandalkan serangan balik justru berhasil menyarangkan empat gol ke gawang Persib Bandung.

Keempat gol kemenangan 4-0 Persikabo 1973 atas Maung Bandung dicetak oleh Lucao Gama (41'), Lucky Oktavianto (60'), Silvio Junior (62') dan Pedro Henrique (83').

Sementara satu gol balasan Persib Bandung dicetak oleh David da Silva pada menit ke-71.

Baca juga: Update Hasil Babak I Persib vs Persikabo 1973: Dua Peluang Kena Tiang, Gol Lucas Gama Jadi Pembeda

Atas kekalahan di kandang sendiri itu, membuat Persib Bandung harus puas finis di posisi ketiga Liga 1 musim ini.

Sementara itu, Persikabo 1973 berhasil merampungi Liga 1 musim ini berada di peringkat ke-14.

Pada pertandingan lainnya, Persija Jakarta sukses memetik kemenangan pada laga pamungkas Liga 1 saat menjamu PSS Sleman.

Bermain di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Persija sukses bepesta usai membatai PSS dengan skor 5-0.

Atas kemenangan di laga pamungkas tersebut, Persija sukses menutup Liga 1 musim 2022-2023 sebagai runner up.