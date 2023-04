Live Streaming PSM Makassar vs Borneo FC di Indosiar, Euforia Juara Liga 1 & Top Skorer Matheus Pato

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal pertandingan pamungkas Liga 1 ditutup PSM Makassar vs Borneo FC pada Minggu (16/4/2023) di Stadion Gelora B. J. Habibie.

Keseruan perayaan juara Liga 1 yang digaungkan PSM Makassar nanti sekaligus laga puncak bagi sang top skorer Matheus Pato.

Laga PSM vs Borneo FC bisa disaksikan secara langsung live streaming via Indosiar dan Vidio.com kick off pukul 19.30 WIB.

Misi Matheus Pato

Striker Borneo FC, Matheus Pato mempunyai misi penting di laga terakhir melawan tuan rumah PSM Makassar pada pekan 34 Liga 1, Minggu (16/4/2023) mulai kick-off pukul 19.30 WIB.

Misi yang coba diwujudkan Matheus Pato adalah memastikan gelar top skor Liga 1 musim ini.

Striker berusia 27 tahun tersebut resmi menjadi peraih top skor Liga 1 berkat torehan 25 golnya.

Jumlah gol itu membuat Matheus Pato berada di atas David da Silva yang menguntit posisi kedua.

Pemain Borneo FC Samarinda, Matheus Pato berhasil mengungguli bomber Persib Bandung, David da Silva dalam perebutan top skor Liga 1 pekan 33. (Instagram Matheus Pato dan David Da Silva)

Bomber Persib Bandung ini tertinggal 1 gol dari Pato lantaran David da Silva tak mampu menambah pundi golnya dalam laga terakhir Persib.

Tambahan gol bisa membantu Pato mengukir catatan sejarah Liga 1 sebagai satu di antara pencetak gol terbanyak.

Selain itu, Pato juga bisa membantu mengokohkan posisi Borneo FC di 4 besar Liga 1.

Borneo FC kini menduduki urutan 4 klasemen Liga 1 dengan 57 poin.

Klub berjuluk Pesut Etam unggul 3 angka dari Bali United yang telah menyelesaikan pertandingan pekan 34.

Dengan demikian, poin Borneo FC sudah tidak mungkin Bali United maupun Madura United yang berada di peringkat 6.

Meski telah memastikan tempat 4 besar, Borneo FC tentu ingin menutup Liga 1 dengan kemenangan.

Peluang menang di kandang PSM juga masih terbuka.

Hal ini berdasarkan pertemuan kedua tim yang berakhir imbang 1-1.

Menarik dinantikan perjuangan Borneo FC menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie.

Lima Pertandingan Terakhir PSM Makassar

6 April 2023: PSIS Semarang 4-0 PSM Makassar

31 Maret 2023: Madura United 1-3 PSM Makassar

17 Maret 2023: PSM Makassar 3-1 Bhayangkara FC

13 Maret 2023: Persita Tangerang 0-0 PSM Makassar

9 Maret 2023: Persikabo 1973 0-1 PSM Makassar

Lima Pertandingan Terakhir Borneo FC

9 April 2023: Borneo FC 4-2 RANS Nusantara

3 April 2023: Borneo FC 5-1 Bali United

24 Maret 2023: Arema FC 0-0 Borneo FC

18 Maret 2023: PSS Sleman 2-1 Borneo FC

12 Maret 2023: Borneo FC 6-1 PSIS Semarang

