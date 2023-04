Live Streaming West Ham vs Arsenal Liga Inggris, Awas The Gunners Dikudeta Manchester City

Gelandang Arsenal Inggris Bukayo Saka (2R) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol keempat. Simak live streaming SCTV pertandingan West Ham vs Arsenal dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris live SCTV dan Vidio.com. JUSTIN TALLIS / AFP

TRIBUNNEWS.COM - Simak live streaming tv online pertandingan West Ham vs Arsenal dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris, Minggu (16/4/2023).

Pertandingan antara West Ham vs Arsenal digelar di Stadion Olimpiade London, pukul 20.00 WIB.

Partai tim berjuluk The Hammers lawan The Gunners ini didapat disaksikan via live streaming Vidio.com.

Adapun laga ini menjadi penting bagi kedua tim, pasalnya poin tiga kemenangan dibutuhkan West ham untuk mendongkrak posisi klasemen.

Jika bermain tanpa poin alias kalah, West Ham akan berpeluang terpeleset dan disalip para pesaing bayang-bayang jurang klasemen.

Saat ini West Ham bertengger di urutan 15 dengan total 30 poin, selisih 7 poin dengan Southampton di dasar klasemen.

Sementara itu, The Gunners sangat membutuhkan tambahan poin untuk memperjauh jarak dengan runner-up Manchester City.

Striker Arsenal Brasil Gabriel Jesus (tengah) merayakan gol kedua tim selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Liverpool dan Arsenal di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 9 April 2023. (Paul ELLIS/AFP)

Keduanya kini selisih 3 poin, Arsenal dengan 73 poin sementara City 70 poin.

Bedanya, City telah bertanding semalam dan berhasil mengamankan kemenangan.

Jika skuad asuhan Mikel Arteta nihil poin malam ini, selisih 3 poin akan bertahan hingga setidaknya pekan depan.

Hal ini tentunya menjadi alarm bagi Odegard cs agar berjuang maksimal demi poin penuh.

Serta agar tidak terkejar City yang memiliki jumlah produktivitas gol lebih unggul dari Arsenal.

Prediksi West ham vs Arsenal

Berbagai bursa prediksi skor menjagokan Arsenal bisa mencuri tiga poin saat bertandang ke markas West Ham pada pekan 31 Liga Inggris.

Performa luar biasa Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus diyakini bisa membantu Arsenal mengalahkan West Ham, besok malam.

Seperti diketahui laga sesama tim London antara West Ham vs Arsenal akan tersaji di London Stadium, Minggu (16/4/2023) besok malam.

Anda dapat menyaksikan keseruan jalannya duel West Ham vs Arsenal secara langsung Live via streaming Vidio pukul 21.00 WIB.

Prediksi Skor West Ham vs Arsenal, Minggu (16/4/2023):

Via Sportsmole : West Ham 1-3 Arsenal

Via Whoscored : West Ham 1-3 Arsenal

Via Evening Standard : West Ham 1-3 Arsenal

Gelandang Arsenal asal Brasil Gabriel Martinelli merayakan setelah mencetak gol kedua penembakan selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan West Ham United di Stadion Emirates di London pada 26 Desember 2022. Glyn KIRK / AFP (Glyn KIRK / AFP)

Pada pertemuan musim ini, Arsenal sukses mengalahkan West Ham dengan cara comeback di Stadion Emirates.

Sempat tertinggal satu gol dari Said Benrahma, Arsenal sukses mencetak tiga gol balasan pada babak kedua lewat gol dari tiga pemain berbeda.

Bukayo Saka, Gabriel Martinelli dan Eddie Nketiah masing-masing menyumbang satu gol dalam kemenangan tersebut.

Kini, kemenangan kembali menjadi harga mati yang akan diperjuangkan pasukan Mikel Arteta saat bertemu West Ham lagi.

Peluang Arsenal untuk mencuri tiga angka dari kandang West Ham terbuka cukup lebar, apalagi tuan rumah baru merasakan kelelahan setelah tampil di Eropa.

Status pemuncak klasemen dan jago tandang menempatkan Arsenal diunggulkan bisa mengalahkan West Ham.

Diketahui, Arsenal sejauh ini masih memegang status sebagai pemuncak klasemen dengan keunggulan enam poin dari Manchester City.

Selain itu, Arsenal juga berstatus sebagai jagoan tandang lantaran berhasil mengumpulkan poin paling banyak dari laga away musim ini.

Berkaca dari hal tersebut, tak salah jika banyak yang memprediksi tiga poin bakal dicuri Arsenal saat bermain di markas West Ham.

Kegemilangan Gabriel Martinelli & Gabriel Jesus Panaskan Mesin Arsenal

Alasan lain yang membuat Arsenal diunggulkan bisa mengalahkan West Ham yakni ganasnya lini serang Meriam London.

Dan dua pemain yang saat ini dalam kondisi performa terbaiknya yakni Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus.

Dua pemain asal Brasil itu sejauh ini mampu tampil gemilang lewat kontribusi gol dan assistnya dalam permainan Arsenal.

Martinelli saat ini masih berhak menjadi top skor sementara Arsenal di Liga Inggris dengan 14 gol dan 4 assist.

Bahkan, Martinelli telah mencetak delapan gol dari tujuh laga terakhir Arsenal di Liga Inggris.

Striker Arsenal asal Brasil Gabriel Jesus (kanan) merayakan mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Tottenham Hotspur di Stadion Emirates di London pada 1 Oktober 2022. (ADRIAN DENNIS / AFP)

Sementara, Gabriel Jesus yang baru pulih dari cedera sejauh ini sudah berhasil mengemas tiga gol sejak comeback melawan Bournemouth, bulan lalu.

Kembalinya Gabriel Jesus seakan membuat lini serang Arsenal semakin menakutkan termasuk bagi lini pertahanan West Ham, besok malam.

Jika mampu mempertahankan performa terbaiknya melawan West Ham, maka Arsenal otomatis akan mengamankan tiga poin penuh dari London Stadium.

Prediksi Susunan Pemain West Ham vs Arsenal:

West Ham:

Fabianski; Kehrer, Ogbonna, Zouma, Cresswell; Bowen, Rice, Soucek, Benrahma; Ings, Antonio

Arsenal:

Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

(Tribunnews.com/Chrysnha, Dwi Setiawan)