Resmi, Persija Kenalkan Akbar Arjunsyah, Jebolan Pemain Liga 3, Lulusan Akademi Persebaya

TRIBUNNEWS.COM - Tak lama kompetisi Liga 1 2022/2023 berakhir, Persija Jakarta langsung bergerak cepat dengan memperkenalkan pemain baru.

Ya, tempo itu hanya selang satu hari dari seremoni PSM Makassar merayakan gelar juara Liga 1 2022/2023.

Persija Jakarta secara resmi memperkenalkan Akbar Arjunsyah sebagai rekrutan baru mereka untuk mengarungi kompetisi 2023/2024.

Hal itu diberitahukan Persija melalui postingan media sosialnya pada Senin (17/4/2023) siang.

Baca juga: Rekor Liga 1 2022/23, Jumlah Penonton Pertandingan Persija Jakarta Vs PSS Sleman Terbanyak

"Done Deal. Welcome to Persija, Akbar Arjunsyah," tulis akun Persija.

Info bergabungnya Akbar dengan Persija sejatinya bukanlah hal baru.

Hal itu sudah diketahui sejak seleksi pemain Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023.

PSSI merilis 36 nama pemain lengkap dengan asal klub, di sana tercantum nama Muhammad Akbar Arjunsyah yang berasal dari Persija.

Namun saat itu, spekulasi yang berkembang masih ditepis oleh Media Officer Gresik United, timnya Akbar Arjunsyah yakni Deni Ali Setiono.

"Belum ada penandatanganan resmi karena Akbar masih mengikuti seleksi timnas di Jakarta,' ucap Deni pada awal April lalu.

Profil Akbar Arjunsyah

Pemain yang didatangkan dari Gresik United ini termasuk dalam kategori pemain muda mengingat usianya yang baru menginjak 21 tahun.

Sebelum bermain untuk Gresik United, Akbar Arjunsyah merupakan pemain yang berasal dari akademi Persebaya.

Selama satu tahun sejak Maret 2019 hingga 1 Januari 2020 di berseragam Bajol Ijo.