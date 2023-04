Target Indonesia Raih Medali Emas SEA Games, Ini Target Wajar Kata Indra Sjafri, Penantian 32 Tahun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Timnas Indonesia menargetkan meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja.

Pelatih timnas Indonesia, Indra Sjafri meyakini kali ini Indonesia bisa mencapai target tersebut.

Menurutnya Indonesia sudah 32 tahun tidak bisa jadi juara sepak bola SEA Games, jadi wajar kalau kita minta ke Tuhan medali emas.

“Target kan memang medali emas. Masa sudah 32 tahun kita tidak juara, terus kita minta ke Tuhan medali emas, wajar dong. Mudah mudahan diamini,” kata Indra Sjafri.

“Ya optimis kalau pelatihnya tidak optimis, gimana pemain optimis. Itu bagian dari niat,” ujarnya.

Suporter Timnas Indonesia terus memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia U-22 yang kini tengah melakoni laga uji coba kontra Lebanon U-22 di SUGBK, Senayan, Jakarta, Minggu (16/4/2023).

Meski tak begitu ramai, dukungan dari suporter terdengar lantang dengan menyanyikan yel-yel penyemangat untuk Skuad Garuda.

Tak hanya itu, suporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia yang berada di sisi utara terlihat membentangkan spanduk besar bertuliskan ‘Sudahi 32 tahun, ayo juara!’.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-22 ini dipersiapkan guna tampil pada SEA Games 2023 Kamboja.

Indonesia terakhir kali meraih medali emas di ajang SEA Games pada 1991 atau 32 tahun silam.

Pelatih Timnas Indonesia U-22, Indra Sjafri pun sengaja menggelar empat laga uji coba guna menempa para pemainnya sebelum bertolak ke Kamboja pada 25 April mendatang,

Tanggal 12 April vs Bhayangkara FC, 14 April vs Lebanon U-22, 16 April vs Lebanon U-22 dan 18 April vs PSM Makassar.

Indra Sjafri meyakini kali ini Indonesia bisa mengulang kejayaan tersebut.