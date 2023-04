Muncul Isu Bakal Didepak dari Persib, Ciro Alves Beri Sinyal Bertahan: Fokus Musim Depan

TRIBUNNEWS.COM - Beredar rumor pemain sayap Persib Bandung, Ciro Alves bakal didepak dari skuad Maung Bandung.

Kontrak Ciro Alves memang dengan Persib Bandung memang tak terlalu terbuka.

Nasibnya musim depan bersama Persib kerap dijadikan rumor panas di jendela transfer pemain.

Beberapa kabar menyebutkan jika Persib Bandung bakal mendepak duet David da Silva ini ke tim lain.

Ada beberapa tim yang disangkutpautkan akan mengkudeta Ciro Alves dari Persib, sebut saja Persis Solo, PSM, PSIS Semarang hingga PSS Sleman.

Namun Ciro Alves kini mulai geram dan memberi kode tetap ingin bertahan bersama Maung Bandung.

Hal tersebut ditulis Ciro melalui akun Instagram @cirooficial, Selasa (18/4/2023).

Pemain yang menyumbangkan 10 gol untuk Persib di Liga 1 musim 2022/2023 tersebut menuliskan agar tak perlu khawatir tentang rumor tentang dirinya yang beredar.

Pemain berusia 34 tahun tersebut bahkan menyebut jika rumor tentang dirinya hanyalah sebuah click bait untuk panaskan rumor transfer.

Ia menegaskan hanya akan fokus menatap musim anyar Liga Indonesia.

"Dont be carried away by rumors or false news

All they want is comment and clics to their pages

Focus for next season."

(Jangan terbawa oleh rumor atau berita palsu

Yang mereka inginkan hanyalah komentar dan klik ke halaman mereka

Fokus untuk musim depan)

Ciro Alves beri tanda ingin tetap stay bersama Persib (Instagram @cirooficial)

Sebelumnya, nama Ciro Alves memang menjadi pemain yang digaungkan akan angkat kaki dari Persib.

Selain Ciro Alves, ada nama David Rumakiek, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Henhen Herdiana, dan Nick Kuipers. (*)



