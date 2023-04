Posisi AS Roma Sedang Genting, Jose Mourinho Malah Lempar Sindiran ke Pelatih Lazio

Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP

Pelatih AS Roma Jose Mourinho bereaksi selama pertandingan sepak bola perempat final leg pertama Liga Eropa UEFA antara Feyenoord Rotterdam dan AS Roma di Feyenoord Stadion di Rotterdam pada 13 April 2023. AS Roma sedang menghadapi situasi genting usai takluk di Liga Italia atas Atalanta dengan skor 3-1, Selasa (25/4/2023). Pieter Stam de Jonge/ANP/AFP