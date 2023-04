Jadwal Giornata 32 Liga Italia: Duel Panas Rebutkan Posisi 4 Besar, Scudetto Napoli Menghitung Waktu

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa laga bertajuk grande partita bakal menghiasi Liga Italia pada giornata 32 yang digelar mulai Jumat (28/4/2023) malam hingga Senin (1/5/2023).

Pertandingan pekan 32 diprediksi bakal mengubah posisi tim di persaingan di empat besar klasemen Liga Italia yang diperebutkan sejumlah klub seperti Lazio, Juventus, AS Roma, AC Milan, dan Inter Milan.

Beberapa laga besar yang tersaji yakni Inter Milan vs Lazio, AS Roma vs AC Milan, Bologna vs Juventus serta Torino vs Atalanta.

Nerazzurri kini di posisi 6 klasemen dengan 54 poin, terpaut 7 poin dari Lazio yang duduk sebagai runner-up.

Inter akan langsung naik ke posisi empat jika menang dengan catatan AS Roma dan AC Milan yang kini memiliki 56 meraih hasil imbang.

Poin ketiga tim tersebut akan sama, namun Inter Milan akan lebih berhak di posisi lebih atas karena memiliki selisih gol yang lebih baik.

Namun jika Inter kalah, pasukan Simone Inzaghi bisa kembali melorot andaikata Atalanta yang terpaut 2 poin dibawahnya menang melawan Torino.

Sementara itu, Juventus yang kini menghuni peringkat 3 klasemen dengan 59 poin akan bertandang ke markas Bologna penghuni 8 klasemen.

Kemenangan akan membawa Juve menggeser Lazio di posisi runner-up dengan catatan tim Elang Ibu Kota kalah dari Inter Milan.

Jika Lazio bermain imbang, mereka tetap aman di posisi kedua karena memiliki selisih gol yang lebih baik.

Jika Juve kalah, maka posisi di tiga besar bakal terancam untuk disalip oleh tim di bawahnya dan berpotensi terlempar dari empat besar lagi.

Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (kiri) merayakan golnya pada pertandingan sepak bola leg kedua perempat final Liga Eropa UEFA antara AS Roma dan Feyenoord Rotterdam pada 20 April 2023 di stadion Olimpiade di Roma. Filippo MONTEFORTE / AFP (Filippo MONTEFORTE / AFP)

Napoli Bisa Segel Scudetto

Napoli sebagai capolista kini mengemas 78 poin, unggul 17 poin dari Lazio yang ada di peringkat kedua.

Partenopei kini hanya berjarak lima poin dari Scudetto. Skuad asuhan Luciano Spalletti bisa menjadi juara pada giornata 33 ini.