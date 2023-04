Link Live Streaming Manchester City vs Arsenal: Tonton Laga Penentu Gelar Juara Liga Inggris di Sini

Simak link live streaming pertandingan Manchester City vs Arsenal pada pekan ke-33 Liga Inggris, Kamis (27/4/2023). Penyerang Manchester City asal Norwegia Erling Haaland (C ke atas) berebut bola dengan bek Arsenal asal Jepang Takehiro Tomiyasu selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Arsenal dan Manchester City di Stadion Emirates di London pada 15 Februari 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming pertandingan Manchester City vs Arsenal pada pekan ke-33 Liga Inggris, Kamis (27/4/2023).

Duel Manchester City vs Arsenal akan digelar di Etihad Stadium pada pukul 02.00 WIB.

Laga big match antara Manchester City vs Arsenal dapat disaksikan secara streaming lewat Vidio.com, melalui link di dalam artikel ini.

Gelandang Portugal Manchester City Bernardo Silva (Tengah) berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Manchester City di Stadion Emirates di London pada 15 Februari 2023. (Ian Kington / IKIMAGES / AFP)

Pertandingan The Citizins vs The Gunners akan menjadi salah satu penentu gelar juara Liga Inggris musim ini.

Arsenal masih memimpin klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 75 poin.

Sedangkan, Manchester City berada satu peringkat di bawahnya dengan mengemas 70 poin.

Meski unggul lima poin di atas City, posisi Arsenal belum sepenuhnya aman. Pasalnya tim asuhan Pep Guardiola itu masih memiliki dua tabungan laga sisa ketimbang Arsenal.

Sehingga, jika mampu meraih kemenangan di dua pertandingan sisa, Manchester City otomatis akan menggeser Arsenal dari puncak klasemen dengan keunggulan satu poin.

Sehingga kemenangan malam nanti adalah harga mati bagi Arsenal jika tak ingin posisinya digeser oleh Manchester City.

Bek Arsenal Jepang Takehiro Tomiyasu (kiri) menembak bola melewati gelandang Inggris Manchester City Jack Grealish (kanan) selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Manchester City di Stadion Emirates di London pada 15 Februari 2023. (Glyn KIRK/AFP)

Selain itu, kemenangan atas Manchester City juga dapat mengembalikan kepercayaan diri para pemain Arsenal setelah menelan hasil imbang tiga kali berturut-turut.

Namun rupanya ambisi Arsenal untuk meraih hasil imbang saat melawan Manchester City rupanya tidak akan didapat dengan mudah.

Pasalnya, Manchester City sedang dalam on fire usai berhasil membantai Sheffield United dengan skor 3-0 di babak semifinal piala FA.

Selain itu, Manchester City akan tampil dengan motivasi penuh karena mendapat dukungan dari suporternya langsung.

Link Live Streaming Manchester City vs Arsenal

Link <<<

Baca juga: Man City vs Arsenal: Rekor Haaland Sepi-sepi Saja, Ruben Dias Sebut Laga Penentu Juara Liga Inggris

Prediksi Skor

Sportsmole : Manchester City 3-1 Arsenal

Whoscored : Manchester City 3-1 Arsenal

Head to Head

16-02-2023 Arsenal 1-3 Man City (Liga Inggris)

28-01-2023 Man City 1-0 Arsenal (Piala FA)

01-01-2022 Arsenal 1-2 Man City (Liga Inggris)

28-08-2021 Man City 5-0 Arsenal (Liga Inggris)

21-02-2021 Arsenal 0-1 Man City (Liga Inggris)

Prediksi Susunan Pemain

Manchester City

Ederson (GK); Akanji, Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Arsenal

Ramsdale (GK); White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

(Tribunnews.com/Hafidh Rizky Pratama)