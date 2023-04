Persebaya Bersih-bersih: Lepas 7 Pemain, Alta Ballah dan Nufiandani Dikabarkan Menyusul Hengkang

TRIBUNNEWS.COM - Kini giliran Persebaya Surabaya yang bersih-bersih jelang kompetisi Liga 1 Indonesia kembali dimulai.

Setidaknya sudah ada lima pemain yang resmi dilepas Persebaya Surabaya, per Rabu (26/4/2023).

Termasuk dalam lima pemain tersebut adalah sosok Leo Lelis.

Leo Lelis memang telah lama dikabarkan hengkang dari skuad Bajul Ijo.

Nama Leo Lelis menjadi pemain asing pertama yang dilepas Persebaya.

"Matur Nuwun Leo Lelis

Tampil sebanyak 29 kali di kompetisi resmi. Mencetak 5 gol selama satu musim.

Serta mencatatkan memori yang tak terhitung bersama Persebaya dan Bonek.

Leo, you'll always be our History Make," tulis akun @officialpersebaya, Rabu (26/4/2023).

Sebelum ini, Persebaya juga serentak mengumumkan telah melepas Michael Rumere, Januar Eka, Dida Adiyatmika, dan Arizky Wahyu.

Salam perpisahan untuk semua pemain di atas juga diposting hampir serentak oleh akun Persebaya.

Selain lima pemain tersebut, Persebaya dikabarkan masih akan bersih-bersih pemain lagi.

Ada nama Satria Tama, Alta Ballah, dan Nufiandani yang dikabarkan tidak perpanjang kontrak dengan Persebaya.

Tentu saja nama tersebut selain Rizky Ridho dan Koko Ari yang sebelumnya pamit dari Persebaya sebelum kompetisi Liga 1 2022/2023 usai.