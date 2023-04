Jadwal Bola Malam Ini, 28 April 2023: Spurs vs MU Live SCTV, Mencari Penantang Inter Milan di Final

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran langsung bola malam ini yang menggelar laga Liga Inggris, Liga Spanyol hingga semifinal Coppa Italia, Jumat (28/4/2023) dinihari WIB.

Di ajang Liga Inggris, ada tiga laga seru yang digelar termasuk duel yang mempertemukan Tottenham Hotspur vs Manchester United.

Lalu, ada laga Fiorentina vs Cremonese yang akan memperebutkan tiket terakhir final Coppa Italia, sekaligus menjadi penantang Inter Milan di partai puncak.

Jadwal Bola Malam ini (kolase tribunnews)

Laga sengit tiket Liga Champions antara Tottenham Hotspur vs Manchester United akan tayang secara langsung Live SCTV dan streaming Vidio pukul 02.15 WIB.

Selain duel Tottenham Hotspur vs Manchester United, ada laga Everton vs Newcastle United dan Southampton vs Bournemouth.

Duel Everton vs Newcastle United dan Southampton vs Bournemouth dapat anda tonton via streaming Vidio.

Liga Spanyol juga akan menggelar tiga laga menarik yaitu Valencia vs Valladolid, Villarreal vs Espanyol dan Athletic Bilbao vs Sevilla.

Keseruan laga Liga Spanyol dapat anda nikmati secara langsung melalui tayangan Bein Sports dan streaming Vidio.

Beralih ke semifinal Coppa Italia, dimana Fiorentina dan Cremonese akan memperebutkan tiket final terakhir.

TVRI akan menyiarkan secara langsung laga perebutan tiket final terakhir Coppa Italia antara Fiorentina vs Cremonese pukul 02.00 WIB.

Siapapun pemenang laga Fiorentina vs Cremonese akan menantang Inter Milan yang sudah lolos ke final Coppa Italia.

Jadwal Bola Malam Ini, Jumat (28/4/2023):

Liga Inggris

Pukul 01.45 WIB - Everton vs Newcastle United

Pukul 01.45 WIB - Southampton vs Bournemouth

Pukul 02.15 WIB - Tottenham Hotspur vs Manchester United

Liga Spanyol

Pukul 00.30 WIB - Valencia vs Valladolid

Pukul 00.30 WIB - Villarreal vs Espanyol

Pukul 03.00 WIB - Athletic Bilbao vs Sevilla

Semifinal Coppa Italia

Pukul 02.00 WIB - Fiorentina vs Cremonese

(Tribunnews.com/Dwi Setiawan)