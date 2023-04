Jadwal Bola Malam Ini Live TV - Ada Tottenham vs Manchester United, Semifinal Coppa Italia di TVRI

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola malam ini yang menyuguhkan pertandingan dari sejumlah kompetisi Eropa seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Coppa Italia, Kamis (27/4/2023) hingga Jumat (28/4/2023) dini hari WIB.

Pertandingan Coppa Italia yang menginjak babak semifinal live di TVRI, sedangkan big match Tottenham Hotspur vs Manchester United dapat ditonton via streaming Vidio.

Sorotan tertuju kepada duel Tottenham Hotspur vs Manchester United di Tottenham Stadium.

Tim tuan rumah dalam kondisi pilu setelah memecat Christian Stellini sang pelatih interim. Kini tanggung jawab besar bakal dibebankan untuk Ryan Mason.

Spurs telah kehilangan 10 poin dalam 5 laga terakhir. Kondisi ini pun membuat posisi Spurs makin terancam di perebutan zona Liga Champions.

Baca juga: Jadwal Bola Malam Ini: Manchester City vs Arsenal Live SCTV, Barcelona Tayang Bein Sports 3

Liga Inggris

Jumat, 28 April

Pukul 01.45 WIB - Everton vs Newcastle - Vidio

Pukul 01.45 WIB - Southampton vs Bournemouth - Vidio

Pukul 02.15 WIB - Tottenham Hotspur vs Manchester United - Vidio

Liga Spanyol

Jumat, 28 April

Pukul 00.30 WIB - Valencia vs Valladolid - beIN Sports, Vidio

Pukul 00.30 WIB - Villarreal vs Espanyol - beIN Sports, Vidio

Pukul 03.00 WIB - Athletic Bilbao vs Sevilla - beIN Sports, Vidio

Coppa Italia

Jumat, 28 April

Pukul 02.00 WIB - Fiorentina vs Cremonese - TVRI